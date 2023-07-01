桃竹苗今年最大場就博會登場 科技公司開10萬薪水搶才
2023年台灣就業通桃竹苗地區就業博覽會今天在新竹市立體育館登場，是桃竹苗地區今年最大場就博會，集結72家企業提供超過5000個以上職缺，多家科技公司開出薪資50K以上的工程師職缺，宇辰科技更祭出10萬元月薪職缺，吸引不少民眾參與。今天初步統計參與3161人次、投遞履歷達4557人次。
台灣就業通桃竹苗地區就業博覽會由新竹市政府、勞動部勞動力發展署桃竹苗分署、新竹科學園區管理局共同合作舉辦，場內規畫3大求職體驗主題館，包含職訓科技體驗主題館、夏日購好康主題館、公部門好康資源主題館，多方協助民眾了解職涯方向。
而在求職攤位部分，現場依據廠商特色規畫4大特區，分別為半導體專區、MIT製造業專區、服務業專區及健康產業專區，總共72家企業提供超過5000個以上職缺，其中近8成職缺起薪超過30K、中高階主管職缺占32%，其中杏一醫療、王品餐飲及台積電均釋出逾200個職缺，是前3大徵才廠商。
新竹市副市長蔡麗清也到場參與就業博覽會開幕儀式，她說，新竹市是一個擁有三高一低（高薪資、高學歷、高生育和平均年齡低）的年輕科技城市，大家常說照顧好一位勞工就是照顧好一個家庭，期望職缺媒合，可以讓人人有工作、企業尋得好良駒。
蔡麗清也提到，針對青年就業方面，市長高虹安責成勞工處透過趨勢論壇、達人交流、實作工作坊、提案競賽等協助青年掌握就業市場趨勢，今年度也推出勞工學苑與職業訓練課程。另提醒求職民眾謹記求職防詐騙的三要七不的原則，保障自身安全。
求職民眾陳先生分享，自己待業已超過1年，在沒收入及親友壓力的狀況下，讓心理有些許慌張感，今天參加就博會事前有先做好功課，不僅先上網完成履歷登錄，也鎖定幾個屬意的廠商職缺，希望面試成功順利。
勞動部勞動力發展署桃竹苗分署長林淑媛說，桃竹苗分署將從8月至12月陸續在桃園市、新竹縣市、苗栗縣市等地區分別舉辦中大型現場徵才活動，最新職缺以及徵才活動請洽在地就業中心，或上台灣就業通網站https://www.taiwanjobs.gov.tw查詢。
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