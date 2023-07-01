桃青年局結合青年志工 攜手7家企業推動SDGs

桃園市政府青年事務局今年首度結合企業組織共同辦理多場青年志工活動，攜手7家不同領域的企業及組織開展各式服務行動，昨以「守護地球，誰都不是局外人」為口號，結合綠能產業的格斯科技股份有限公司，號召桃園青年志工了解淨零減碳議題，並做SDGs倡議掃街活動，期望企業社會責任CSR及ESG的概念向下扎根，傳遞青年學子企業永續經營的理念。

因應政府淨零碳排需求目標，汽車產業積極拓展電動車領域，以綠色科技產品為主的格斯科技股份有限公司，產品應用涵蓋工廠無人搬運車、電動機車、電動巴士、48V輕油電混合動力（MHEV）、電動車、船舶以及節能趨勢下的儲能系統等，呼應政府推動節能減碳產業趨勢，此次志工服務活動邀集青年志工參訪格斯科技股份有限公司，讓青年志工可以用不同的角度去看待永續發展的重要性。

再安排青年志工以聯合國SDGs永續發展5項指標，包括終止貧窮、經濟適用的清潔能源、確保永續消費和生產模式、保育與維護海洋資源、保育及維護生態領地等5項指標，與民眾以簽名連署方式互動，讓大家了解在生活中實踐永續。

青年局長侯佳齡表示，2050淨零碳排目標已成為世界趨勢，今年度青年志工活動首次結合企業共同提倡永續議題，志工進入企業深入了解實際推廣綠能城市可能面臨的問題，並至中壢火車站周圍與民眾互動倡議，宣揚「淨零減碳」，建立全民綠能價值觀。