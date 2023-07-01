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新竹市青年事務委員會放寬年齡限制 25名青年代表出爐

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市政府今年改制青年事務委員會，各界青年透過網路自薦報名，經遴選小組評審，由市府核定25名第3屆青年代表。圖／新竹市府提供
新竹市政府今年改制青年事務委員會，各界青年透過網路自薦報名，經遴選小組評審，由市府核定25名第3屆青年代表。圖／新竹市府提供

新竹市政府今年改制青年事務委員會，增加總委員數與青年代表比例，並將青年代表年齡放寬至16至40歲，各界青年透過網路自薦報名，經遴選小組評審，最終由市府核定25名第3屆青年代表。青年代表臥虎藏龍，有文創總監、街舞工作室負責人等，未來將定期開會，為城市注入青年活力。

新竹市府指出，新竹市青年事務委員會結合市府團隊、青年領袖、社會菁英，透過多元的意見交流平台集思廣益，也細分為公共參與組、就業培力組、創新創業組、文化創意組及宜居永續組5大組別探討青年日常需求，以逐步形塑有利青年發展的政策。

獲選為青年代表不只有學生，也有來自各行各業的代表。就業培力組的新任青年委員李玫，是現任喜感娛樂文創總監，擁有豐富的社會服務經驗，期望透過跨領域學習與整合能力的相關經歷回饋社會，也希望加入青年委員會後協助市府為青年發展努力。

創新創業組的趙若芸，是委員會裡的原住民青年「擔當」，目前就讀元培醫事科技大學餐管系的她，觀察發現多數青年對於自己的職涯目標感到迷惘，期待透過青年委員的角色，協助青年創新創業，鼓勵欲創業的青年可以大膽去嘗試與追夢。

文化創意組的青年委員莊博文則是新竹MIKI兒童街舞工作室負責人，目前也擔任街舞協會理事長。由於工作環境接觸許多兒童及青年，深知目前青年朋友對未來的不安，期待成為青年委員後可以積極推動講座及公益活動，幫助更多青年朋友。

高虹安說，市府團隊重視青年政策，現已完成改制青年委員會，也將開會頻率從原先半年提升為3個月內最少1次，期許青年委員們關心市政、勇於發聲，共同擘畫市政發展藍圖，攜手打造「青年活力」的城市。

勞工處長黃錦源說，第3屆青年委員遴選過程回響熱烈，感謝青年朋友們的熱心參與。未來市府也會持續推出青年公共參與及公民培力活動，藉由不同活動與課程引導，提升公民倡議的行動知能，鼓勵青年參與公共事務，為新竹市注入更多青年活力。

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