竹市風城藝術節首場今晚邀明華園演出 停車資訊看這裡

新竹市政府推出暑假最大藝文盛宴「2023風城藝術節-戲遊記」，將於今天7月1日至8月26日帶來一連5場演出。首場活動「明華園總團-鴨母王」今晚7時在富美宮登場。市府指出，會場周邊公道五路五段（東大路三段430巷至富美路）白線路段開放雙向停放汽車，機車可停至南寮國小，請民眾多加配合。

竹市府指出，風城藝術節活動為免費入場，交通處特別提醒前來參加活動的民眾，依現場指揮人員指示及相關導引前往會場，汽機車都有安排停車空間，汽機車開放停車時間為晚上5時至10時30分，也請用路人並遵守交通安全規則，以維安全。

新竹市風城藝術節今年以「戲遊記」為主題，竹市府邀請明華園戲劇總團、故事工廠、唐美雲歌仔戲團、臺灣特技團及紙風車劇團接力演出，市府歡迎民眾把握暑假期間來新竹看好戲，還可以參加集章換冰棒兌換券的活動。

市府文化局指出，新竹市風城藝術節從7月1日開始到8月26日一連5個周六登場，分別在富美宮、孔廟廣場、香山天后宮、普天宮、天公壇公園登場，邀請明華園總團、故事工廠、唐美雲歌仔戲團、臺灣特技團、紙風車劇團演出。