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通霄海盜船溜滑梯 被嫌會燙屁股

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗報導
昨開放使用的海盜船溜滑梯，因設施經太陽曝曬後產生高溫，被嫌會燙屁股。記者吳傑沐／攝影
昨開放使用的海盜船溜滑梯，因設施經太陽曝曬後產生高溫，被嫌會燙屁股。記者吳傑沐／攝影

苗栗縣通霄鎮通西里辦公室爭取經費，新設一座兒童遊具海盜船溜滑梯，昨天開放使用，卻因設施經太陽曝曬後產生高溫，被嫌會燙屁股！有鎮民代表建議設置遮陽，但里長李開勳則表示，戶外溜滑梯本來就有這樣的小困擾，暫不考慮增設遮陽設施。

這座客製化海盜船造型溜滑梯，是通西里辦公處向台電公司爭取通霄發電廠睦鄰回饋金530萬元，並由台鐵公司撥用土地所建置的小型公園遊憩區，適合10歲以下小朋友遊玩，原訂今年春節過後啟用，但因增設夜間照明及矮樹木圍籬，延後到昨天才開放使用。

鎮民代表徐鈺婷表接獲民眾反映也關心兒童安全，前天下午4點左右到現場檢測溫度，結果發現兩側滑梯分別是43.8°C與42°C，地板更高達55.1°C。她表示，這樣的溫度非常高，建議增加簡易遮陽設施，並請家長如果有帶小朋友前往，要特別注意不要被燙屁股、燙腳底板。

昨上午有家長帶小朋友到場體驗時說，早上太陽還沒發威，感覺溜滑梯及地板溫度還不會燙人，但在大太陽底下長時間曝曬，確實炎熱很不舒服。

里長李開勳說，戶外溜滑梯本來就有這樣的小困擾，因海盜船船帆較高，要增設遮陽設施較困難，若增設灑水降溫也都要再花錢，將暫不考慮，且已加裝照明設備，民眾若要避陽，可選擇早晚時分或夜間，再帶孩子去玩耍。

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