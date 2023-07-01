三度流標 富禮國中射箭館 中央補助恐不保

新竹市富禮國中有「射箭國手搖籃學校」之稱，但2019年獲核定增建射箭館工程迄今仍未啟動，體育署去年底來函市府，表示若無法在今年6月發包，將收回中央補助款，未料日前第3次開標再度流標，引起民代關切，擔憂中央補助恐被收回，嚴重影響工程推動。

竹市府回應，市府今年已全面重新檢討預算書圖，詳實考慮當前營建市場物價水準，合理編列經費預算中，預計7月5日召開流標檢討會，後續會加速工程發包。並強調會積極向體育署溝通說明標案現況，努力爭取保留中央補助款。

富禮國中校內射箭發射棚使用14年，2019年5月24日市府獲體育署核定增建射箭館，計畫總經費4000萬元，包含中央補助經費2800萬元，經費雖已核定，但卻面臨3度流標的窘境。

市議員林盈徹表示，自己得知消息後難以成眠，憂心中央2800萬元的補助會被收回，未來工程可能得要減項發包，並認為市長高虹安上任以來，頻頻製造公共工程有弊端的不當聯想，已經影響廠商參與公共工程的意願。

竹市府工務處分析流標原因，是因近年國內公共工程面臨大環境缺工、缺料、通貨膨脹、俄烏戰爭等因素，降低廠商投標意願，中央及各縣市政府都面臨同樣的情況。

工務處指出，市府正全面重新檢討預算書圖、依規定編列物價調整費，也會適度規畫工期，同時給予廠商必要行政協助等，緩和廠商資金調度壓力，以增加廠商投標誘因。