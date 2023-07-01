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桃園暑假愛心午餐 補助增至每日60元

聯合報／ 記者翁唯真／桃園報導

桃園市教育局補助弱勢學生暑假營養午餐，讓孩童放假在家免挨餓，原本補助額度為每日50元，今年因應物價上漲，雞蛋、肉品都變貴，讓願意合作的便當業者大喊吃不消。市府經討論，決定將補助額度調高到每日60元，全市共計3533名學生受惠。

另外，桃園市國中小營養午餐免費，由市府全額補助，預計9月開學後，也將調高營養午餐餐費，從每餐45元調高到每餐48元，每餐增加3元，因應物價上漲壓力。

桃園市副市長王明鉅表示，近年來物價不斷攀升，為確保暑假愛心午餐品質和供應，使經濟弱勢學童得到充分的溫飽，今年7月開始每餐費用提高到60元，讓學童可以吃得更營養。

王明鉅昨天到便當店與受惠兒童一同用餐，便當店老闆娘陳美芬表示，孩童便當是1主菜4配菜，分量與菜色和店內的其他便當無異，都是當天的新鮮時蔬，王明鉅與出席的學童都吃得津津有味。

教育局說，因為地域不同，各校與餐飲業者合作模式也有所不同，有27校是學童持餐券或以簽名方式到餐廳、便當店領取餐點，有129校與便利商店合作提供食物，另有46校因學生住在偏遠地區，改提供米、麵條和罐頭等物資，讓學童能帶回家烹煮。

陳美芬表示，每一個便當只賣50元，可以說完全沒有利潤，但是因為學校積極爭取，不希望弱勢學童輸在起跑點，基於回饋地方而與學校合作，一做也做了7年；近年來瓦斯、人事、電費以及食材皆漲了，確實有點難撐下去，每餐增加10元，有助業者減少虧損，大家都樂見。

便當 營養午餐 桃園

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