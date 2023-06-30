竹市少輔員與警網咖宣導 期少年觸法前「及時拉住」
少年被黑幫吸收當槍手或加入詐騙集團問題嚴重，少年事件處理法新制將於7月1日上路，對曝險少年採行政輔導先行，新竹市警方今晚執行暑期少年保護查察暨擴大臨檢勤務，各分局針對轄內少年易聚集網咖、KTV、撞球場、電子遊藝場等場所同步實施臨檢查察，為因應新法上路，竹市少年輔導委員會五名輔導員也隨警方進行外展活動，針對先行輔導宣導，希望在少年觸法前「及時拉住」。
刑事局分析，少年犯罪多來自家庭失能、學業中斷、經濟因素、同儕拉力、個性衝動、出入複雜場所或有偏差行為，2020年起以詐欺為主要犯罪類型，主因缺乏社會經驗及經濟基礎，易遭幫派、詐團吸收。
警方指出，今年青春專案自7月1日至8月31日，重點工作項目為「淨化妨害青少年成長環境」、「防制青少年被害」及「犯罪預防宣導」。
竹市警局長張素菱今與轄區警方前往網咖，對現場少年宣導提醒，深夜勿在外逗留，到網咖或其它場所消費，要注意提供的飲食，來路不明的飲料千萬不要喝，並要求員警落實各場所查察及勸導少年偏差行為，用實際行動淨化少年成長環境。
竹市警少年隊指出，為鼓勵青少年在暑假期間從事安全正當休閒活動，降低犯罪與被害情事，今年暑假已規畫「3對3籃球賽」、「反毒天使培訓營」、「犯罪預防宣導標語創作比賽」、「犯罪預防宣導創意著色接力賽」及「風城少年青春面對面直播」等實體及網路活動。
各項創意競賽及活動均配合內政部六大主軸「防制少年接觸新興毒品與(電子)菸害」、「防制幫派組織吸收少年與校園暴力」、「防制少年淪為詐欺集團成員或車手」、「防制兒少性私密影像相關犯罪與被害」、「強化少年網路安全觀念（網路誘拐、網路霸凌、網路詐騙及隱私安全）」、「少年深夜留連營業場所及其他偏差行為」進行宣導，要青少年腦力激盪，過個創意活潑又安全的暑假，民眾可至新竹市警察局「風城少年」fb粉絲專頁查詢相關活動訊息。
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