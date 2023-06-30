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柯文哲拜會桃市議員謝美英 是否代表白選她3次這樣回

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
民眾黨主席、總統參選人柯文哲（左）今晚拜會桃園中壢市議員謝美英（右），了解桃園選民結構。記者翁唯真／攝影
民眾黨主席、總統參選人柯文哲（左）今晚拜會桃園中壢市議員謝美英（右），了解桃園選民結構。記者翁唯真／攝影

民眾黨主席、總統參選人柯文哲今到桃園四處跑行程，晚間6時許拜會桃園中壢市議員謝美英，柯文哲表示，謝美英為廣播節目主持人，同時也是無黨籍市議員，今到訪主要希望能多學習、交朋友及有沒有合作幫忙的。至於謝是否可能代表民眾黨參選，她接連3次回應，交由柯P、柯辦回答。

柯文哲今至中壢演講，晚間再拜訪謝美英並開閉門會議，謝美英表示，非常歡迎柯到桃園來，很樂見、欣喜有第三政黨可抗衡現在執政和最大在野黨力量，國會應該像議會一樣三黨不過半才是全民之福。她也致贈中壢名產及在地自創品牌咖啡，包裝更寫上「不忘初心、大步向前」。

柯文哲說，今到訪有3個目的，第一是到台灣各地走一走學習，聽聽人家講了什麼，第二交朋友，朋友要多敵人要少，第三看有什麼能合作幫忙。謝美英也打趣說，「我想說柯P今天是來邀請我來當副手的嗎」。

謝美英父親為軍人退伍也被認為是泛藍陣營，今天是不是會討教很多，柯回應，台灣本來就是移民社會什麼人都有，倒覺得不要再分那個。桃園也是泛藍選區，要如何在這拓展自己，不要每天都一直講藍綠。

而謝美英一直關心路平議題，柯也說，其實路平不難 只是要花時間、要整理，這是繁瑣工作，如果做完車禍傷亡可減低很多。

至於昨天原定和鴻海創辦人郭台銘會面卻破局，柯僅說「沒有啦，那個是」，就被一旁幕僚擋下。

閉門會議結束後，謝美英表示，今柯主要要了解桃園市的選民結構跟台北差別，在桃園如何突破，再來就是未來服務上面有一些合作空間，未來大選能給予一些什麼協助。被問及是否會表態支持誰，謝說，基本上對於有能力能邁向台灣更好明天的人都樂於支持。

桃園 柯文哲 民眾黨

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