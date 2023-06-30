聽新聞
test
0:00 / 0:00
竹市響應捐救護車到烏克蘭 高虹安：希望和平早日到來
台灣社區關懷協會與台灣基督長老教會合作今天在彰化縣舉行「送救災車輛及醫療儀器和器材到烏克蘭」啟運儀式，新竹市政府也響應活動先捐出1輛救護車，未來將再捐贈5輛水箱、水庫消防車支援烏克蘭。市長高虹安表示，戰爭造成烏克蘭民生設施受到嚴重衝擊及破壞，市府願意提供人道協助，期盼和平可以早日到來。
這場送愛到烏克蘭的捐贈儀式再彰化舉行，新竹市消防局由秘書彭忠禮代表南下參加及受頒感謝狀。現場也展示第一批各縣市捐贈的各式救護車、消防車輛、皮卡車40餘輛，後續在外交部、衛福部、消防署等單位協助及1名傳產企業家贊助下運往烏克蘭。
高虹安表示，本著人道關懷的初心，市府希望可為戰火下的烏克蘭略盡棉薄之力，因此在得知該企業家可協助整理救護車輛，並運往烏克蘭繼續作為救護車搶救人命使用後，優先捐助1輛二線救護車，並感謝相關單位的支持與推廣，將愛送往烏克蘭。
高虹安也說明，捐出的救護車為新竹市消防局在疫情期間所使用的救護車，因有其他新車上線執勤，因此列為二線救護車，但車況尚佳，後續將陸續整理5輛水箱、水庫消防車，一樣會捐贈給烏克蘭。
竹市府消防局指出，烏俄戰爭已持續1年4個月，各界捐贈各式消防、救護車輛未來可幫助烏克蘭搶救人命及災害。現場展示40餘輛各式車輛皆已翻修如新，希望「Taiwan can help」落實在烏克蘭，也祈望戰爭盡快結束，讓烏克蘭人民可以恢復正常生活。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言