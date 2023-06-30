竹市響應捐救護車到烏克蘭 高虹安：希望和平早日到來

台灣社區關懷協會與台灣基督長老教會合作今天在彰化縣舉行「送救災車輛及醫療儀器和器材到烏克蘭」啟運儀式，新竹市政府也響應活動先捐出1輛救護車，未來將再捐贈5輛水箱、水庫消防車支援烏克蘭。市長高虹安表示，戰爭造成烏克蘭民生設施受到嚴重衝擊及破壞，市府願意提供人道協助，期盼和平可以早日到來。

這場送愛到烏克蘭的捐贈儀式再彰化舉行，新竹市消防局由秘書彭忠禮代表南下參加及受頒感謝狀。現場也展示第一批各縣市捐贈的各式救護車、消防車輛、皮卡車40餘輛，後續在外交部、衛福部、消防署等單位協助及1名傳產企業家贊助下運往烏克蘭。

高虹安表示，本著人道關懷的初心，市府希望可為戰火下的烏克蘭略盡棉薄之力，因此在得知該企業家可協助整理救護車輛，並運往烏克蘭繼續作為救護車搶救人命使用後，優先捐助1輛二線救護車，並感謝相關單位的支持與推廣，將愛送往烏克蘭。

高虹安也說明，捐出的救護車為新竹市消防局在疫情期間所使用的救護車，因有其他新車上線執勤，因此列為二線救護車，但車況尚佳，後續將陸續整理5輛水箱、水庫消防車，一樣會捐贈給烏克蘭。