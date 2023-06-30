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多準備少損失！鍾東錦視察頭份易淹水熱區及永貞抽水站

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣長鍾東錦上午視察永貞抽水站，聽取相關單位簡報防汛整備情形。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長鍾東錦上午視察永貞抽水站，聽取相關單位簡報防汛整備情形。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣長鍾東錦上午視察頭份市尖山里地勢低窪的易淹水熱區及永貞抽水站，聽取相關單位簡報防汛整備情形，指示各單位超前部署防汛整備作業，也籲請民眾建立防災意識，多一分準備、少一分損失，大家努力達成汛期「零淹水、零傷亡」目標。

鍾東錦由水利處長楊明鐃、水利科長郭勝仕等人先抵尖山里中港溪水防道路與米粉街口，當地地勢低窪，2013年蘇力颱風過境時曾釀成重大災情，被列為易淹水熱區。二河局長楊人傑也率隊到場簡報，與地方民代、里長及市公所人員針對防汛作業交換意見。

楊人傑指出，當年蘇力颱風水患嚴重，幸好安全疏散撤離全數居民，由於河川法線內土地徵收問題，河川治理短期內無法興建永久堤防，護岸先以太空包堆疊再改採箱型石籠減災防災工程，緊鄰河川處都設有水位監視器、感應器及專用閘門等，具備警戒及排出內水等多重功能。

鍾東錦隨後轉往永貞抽水站慰勞整備作業人員並參觀抽水機操作SOP流程，永貞抽水站2014年竣工，以因應中港溪暴漲時永貞路一帶水患，站內配置4部7CMS抽水機組，同時啟動可達到28CMS效能，即時水情監控系統及相關設備啟用後，至今還未開啟到第3部抽水機，已可有效發揮防洪防災效益。

楊明鐃指出，現已檢視完成縣內66台移動式抽水機，另有小、中型及大型機組配置在鄉鎮市公所及消防分隊，因應防颱需求；汛期前也完成雨水下水道清淤；河川及區排緊急搶險方面，成立北區和南區開口合約廠商，隨時整備待命。

鍾東錦指出，感謝中央在頭份民族路改善雨水下水道，另外八德一路也即將發包，盼使地方不再受水患之苦，相信只要大家在災害前都提高警覺並有心理準備，多一分準備，就少一分損失。

苗栗縣長鍾東錦上午視察永貞抽水站，了解防汛整備情形。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長鍾東錦上午視察永貞抽水站，了解防汛整備情形。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長鍾東錦上午視察永貞抽水站，站內現有4部7CMS抽水機組。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長鍾東錦上午視察永貞抽水站，站內現有4部7CMS抽水機組。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長鍾東錦上午視察頭份市尖山里地勢低窪的易淹水熱區，聽取相關單位簡報防汛整備情形。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長鍾東錦上午視察頭份市尖山里地勢低窪的易淹水熱區，聽取相關單位簡報防汛整備情形。圖／苗栗縣政府提供

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