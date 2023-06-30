聽新聞
test
0:00 / 0:00
歌手劉榮昌發表「先生个老風琴」 展現客家校園歌曲
金曲創作歌手劉榮昌今天上午選在芎林國小發表最新作品「先生个老風琴」，歌曲是客委會客家校園歌曲計畫，希望透過客家音樂讓學生更認識客家文化。曲中描寫台灣歌謠之父鄧雨賢在芎林任教的時代背景，更提到飛鳳山、頭前溪的鄉土風貌。
劉榮昌表示，在仔細研究鄧雨賢先生的生平事蹟後，深感他對音樂與教育的熱愛。為了更加貼近這段歷史，芎林國小孟繁明校長特地帶領參觀校史室。在那些引人入勝的文物中，特別吸引劉榮昌的是保存完好且洋溢歷史感的老風琴，風琴彷彿在靜靜訴說著過去的故事，激發出創作靈感。
音樂發表會在今天上午舉辦，由芎林國小師生共同見證，歌曲描寫台灣歌謠之父鄧雨賢先生在芎林國小任教期間，透過音樂創作帶給學生們春風化雨般的美好。劉榮昌也是藉此向鄧雨賢先生致敬，展現台灣音樂的多元風貌。
「先生个老風琴」還將由芎林國小合唱團帶到各地演出，並在近期即將舉辦的台灣歷史博物館「當我們望春風：台灣流行音樂90年特展」開幕上登場，特展同時也將同步展出芎林國小老風琴，向民眾展現這段豐富的音樂歷史。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言