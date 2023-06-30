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讓竹北氣爆受災戶返家 竹縣拼兩周完成瓦管、檢修水電

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣政府與新竹瓦斯公司昨晚與氣爆受災的帝王至尊社區住戶舉辦第三次協調說明會，為盡快讓住戶安全返家。圖／縣府提供
新竹縣政府與新竹瓦斯公司昨晚與氣爆受災的帝王至尊社區住戶舉辦第三次協調說明會，為盡快讓住戶安全返家。圖／縣府提供

新竹縣政府與新竹瓦斯公司昨晚與氣爆受災的帝王至尊社區住戶舉辦第三次協調說明會，為盡快讓住戶安全返家，瓦斯公司將全力在兩周內完成全社區的瓦斯管線工程，同時檢修水電，並請建築師對大樓主體結構做安全鑑定，確保社區居民居住安全，務必在最短時間內讓受災社區住戶回到正常生活。

瓦斯公司指出，整體社區包含公共區域和各住戶的瓦斯管線已全部檢視完成，公共區域部分均正常，各住戶則有30戶漏氣，28日已高空作業修復18戶住戶外牆瓦斯管，作業車無法進行的，也已著手搭鷹架維修中，待外牆全部完成後，即開始入戶施工，預計在兩周內完成。

用水部分，目前社區僅剩B棟的3戶因漏水未完成供水，由於需要破壞牆壁維修，在徵得住戶同意後，預計30日將進場作業。用電方面，A棟公共區域的用電完成檢測，均正常。B棟公設部分，則是9樓以上的電線需要更換。

因建物曾發生氣爆，縣府為了居民住得安全，由工務處協調新竹縣建築師公會的建築師協助安全鑑定，將分為主體結構安全鑑定、公共區域及受災戶做水平測量、整棟建築物的耐震評估等三個部分。目前已完成B棟8、9、10 樓以及地下室的初勘，30日施作公共區域水平測量，並於受災戶B棟9樓與A棟8樓（被波及戶）施作鑽心取樣。

此外，建築師也將透過社區主委聯繫社區84戶住戶與4戶店面民眾，陸續協助各戶初步檢視結構，預計7月底完成，檢視過程若有必要再安排進一步檢查。

建築 新竹 氣爆

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