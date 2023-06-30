竹市富禮國中射箭館又流標 2800萬元中央補助恐被收回

有「射箭國手搖籃學校」之稱的新竹市富禮國中，2019年爭取到教育部體育署2800萬元經費，連同市府經費共投入4000萬元準備改建大型射箭館；由於工程遲未啟動，體育署去年底來函市府，表示若無法在今年6月發包，將收回中央補助款，未料日前第3次開標再度流標，引起民代關切，擔憂中央補助恐被收回，嚴重影響工程推動。

竹市府回應，市府今年已全面重新檢討預算書圖，詳實考慮當前營建市場物價水準，合理編列經費預算中，預計7月5日召開流標檢討會，後續會加速工程發包。針對中央補助恐被收回？強調會積極向體育署溝通說明標案現況，努力爭取保留補助款。

射箭是新竹市重點發展體育項目，富禮國中更是新竹市的射箭名校，在2016年的里約奧運拿下女子射箭代表隊團體銅牌的譚雅婷與林詩嘉都是富禮校友。該校現有的射箭發射棚使用超過14年，市府規畫增建大型射箭館，可供60人射箭練習以培育選手。

富禮國中射箭場館增建計畫在2019年5月24日經體育署核定計畫總經費4000萬元，包含中央補助經費2800萬元，經費雖已核定，但卻遲遲未發包。體育署2022年12月15日來函市府表示若今年6月30日前尚未發包，必須將經費收回，並由市府自籌款項。

未料，富禮國中射箭場館增建工程近日再度流標，市議員林盈徹說，自己得知消息難以成眠，憂心中央2800萬元補助恐被中央收回，未來工程可能得減項才能進行，他認為市長高虹安上任以來，頻頻製造公共工程有弊端的不當聯想，已經影響廠商參與公共工程的意願，耽誤新竹市進步的腳步。

竹市府工務處分析流標原因，是因近年國內公共工程面臨大環境缺工、缺料、通貨膨脹、俄烏戰爭等因素，降低廠商投標意願，中央及各縣市政府都面臨同樣的情況。市府團隊滾動檢討營建市場行情、掌握合理預算範圍等，會繼續努力推動工程。