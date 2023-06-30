通霄海盜船溜滑梯今天開放試玩 沒遮陽被嫌「會燙屁屁」

苗栗縣通霄鎮通西里位在鐵路平交道旁舊營區前的海盜船溜滑梯，今天開放試玩，不過因設施經太陽曝曬後產生高溫，被嫌會燙屁屁！鎮民代表徐鈺婷昨午搶先一步前往檢測溫度時發現，兩側滑梯分別是43.8°c 與42°c，地板軟墊更高達55.1°c，建議可加裝遮陽設施，才不會那麼熱。

這座客製化海盜船造型溜滑梯，是通西里辦公處向台電公司通霄電廠爭取睦鄰回饋金530萬元，並由台鐵公司撥用土地，位在通霄車站南側的鐵路平交道旁規畫的小型公園遊憩區，適合10歲以下小朋友遊玩，今天正式對外開放。

鎮民代表徐鈺婷表經民眾反映也關心兒童安全，昨午4點左右前往現場檢測溫度，兩側滑梯分別是43.8°c 與42°c，地板更高達55.1°c。她表示，因為沒有遮陽設備遮蔽，這樣的溫度非常高，呼籲各位家長如果有帶小朋友前往，要特別注意不要燙屁屁、燙腳底板了，也請公所加速規畫遮陽設備。