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通霄海盜船溜滑梯今天開放試玩 沒遮陽被嫌「會燙屁屁」
苗栗縣通霄鎮通西里位在鐵路平交道旁舊營區前的海盜船溜滑梯，今天開放試玩，不過因設施經太陽曝曬後產生高溫，被嫌會燙屁屁！鎮民代表徐鈺婷昨午搶先一步前往檢測溫度時發現，兩側滑梯分別是43.8°c 與42°c，地板軟墊更高達55.1°c，建議可加裝遮陽設施，才不會那麼熱。
這座客製化海盜船造型溜滑梯，是通西里辦公處向台電公司通霄電廠爭取睦鄰回饋金530萬元，並由台鐵公司撥用土地，位在通霄車站南側的鐵路平交道旁規畫的小型公園遊憩區，適合10歲以下小朋友遊玩，今天正式對外開放。
鎮民代表徐鈺婷表經民眾反映也關心兒童安全，昨午4點左右前往現場檢測溫度，兩側滑梯分別是43.8°c 與42°c，地板更高達55.1°c。她表示，因為沒有遮陽設備遮蔽，這樣的溫度非常高，呼籲各位家長如果有帶小朋友前往，要特別注意不要燙屁屁、燙腳底板了，也請公所加速規畫遮陽設備。
今天上午有家長帶小朋友到現場體驗時也說，早上太陽還沒發威，溜滑梯及地板溫度還不是很高，但大太陽底下長期曝曬，確實炎熱很不舒服；當地邱姓里民也說，現場有加裝照明設備，建議一早或傍晚以後再帶孩子去玩。
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