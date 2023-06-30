因應大千竹南醫院交通需求 北側道路都計變更今起公開展覽

大千健康醫療體系在竹南鎮籌設區域級醫院，都市計畫變更案已在今年2月公告發布實施，預計3年內開發建設，苗栗縣政府因應周邊交通需求，規畫將醫院預定北側現有巷道拓寬為8公尺計畫道路，相關變更都市計畫書圖今天起在竹南鎮、頭份市公所及縣府工商發展處公開展覽30天，收集各方意見，7月間並將辦理說明會。

縣府指出，大千竹南醫院都計變更案去年5月經內政部都市計畫委員會審議通過，預計變更約1公頃的工業區為醫療專用區；竹南、頭份是苗栗縣重要都市發展核心，竹南已躍升為全縣人口數第二的鄉鎮市，但迄今仍無大型醫院服務鄉親，近年台積電等廠商進駐竹南科學園區，將引入更多就業人口，竹南新建區域醫院可改善在地醫療缺口並擴及服務苗北地區周邊鄉鎮，減少跨縣市就醫及緊急醫療服務。

縣府工商發展處表示，大千竹南醫院都市計畫變更案今年已公告實施，預計3年內開發，為提供民眾良好就醫環境，強化緊急救護、消防救災動線，並參考內政部都市計畫委員會建議，規畫將大千竹南醫院北側現有巷道（全天路252巷）拓寬為8公尺計畫道路，以改善現有巷道鋪面標線磨損、排水系統老舊、車道狹窄不易會車等問題。

縣府指出，大千竹南醫院都計變更案北側土地現況為未開闢使用的甲種工業區及公園用地，縣府規畫相關配套措施，並列入都市計畫通盤檢討案辦理變更，以因應後續醫療院區衍生的商業及交通需求，相關變更都市計畫書圖今起公開展覽30天，任何公民或團體得於公開展覽期間內，以書面載明姓名及地址向縣府提出意見，7月14日上午10點將在竹南鎮公所辦理說明會 。