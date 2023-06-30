高虹安幕僚涉Metoo提告侵害名譽被判敗訴 竹市府回應了

#MeToo事件連環爆，曾擔任民進黨立委助理的田政弘因不滿張姓女子在臉書指控他對多名女子乘機性交等，提告張女侵害名譽權求償，台北地院審理認為，張女發文前有經充分查證且與公益有關的適當評論，判田男敗訴。田男目前為新竹市長高虹安的幕僚，市府表示，經了解目前訴訟仍在進行中，相關事實認定，交由法院做最終確定。

據媒體報導，1名張姓女子2019年8月7日在臉書發#MeToo文，提及她與田政弘發生性行為的不愉快經驗，並指控田男利用類似PUA（俗稱把妹術）手法，有其他女子有類似遭遇，此貼文當時在學運及社運圈瘋傳。

田政弘當時因為不堪網路討論打擊輕生獲救，並貼出病危通知與診斷證明。田男認為張女貼文內容與指控不實侵害其名譽權、求償100萬元，要求在臉書刊登判決書全文至少30天。此案因近日台北地方法院做出判決，加上Metoo事件持續延燒，再度引起討論。

田政弘目前擔任新竹市工策會副總幹事，是市長高虹安重要幕僚之一。竹市府針對此案回應，據向當事人了解，其表示，多年前在綠營服務時，曾與人有情感認知紛爭，遭媒體報導。

竹市府指出，但當事人自認網路上流傳的消息，與事實不盡相符，一度輕生被救起。後來為自證清白已提起訴訟，目前訴訟仍在進行中，相關事實認定，交由法院做最終確定。目前查無當事人有犯罪前科或違法事宜。