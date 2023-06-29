竹北天坑路段又挖到廢棄物 新竹縣府：不影響公安

中央社／ 新竹縣29日電

竹北天坑案，豐邑公司今天在莊敬6街進行2點位開挖發現，土壤摻有自來水警示帶等廢棄物，配合檢警蒐證，在經大地技師研判認為沒有公共安全問題，已清除雜物並回填混凝土。

新竹縣政府今天透過新聞資料表示，針對「豐采520」附近道路持續安全監測，縣府要求豐邑建設持續以透地雷達監測，依多次偵測，發現幾處圖徵疑似有異常，豐邑公司向竹北市公所申請後近日試挖確認狀況。

縣府說，豐邑公司今天執行在莊敬六街上靠近勝利二路試挖點開挖，現場土質有雜物，邀集相關單位及縣府專案小組委員現勘，發現雜物及自來水警示帶等，也配合檢警蒐證。

縣府指出，因使用上不會影響公共安全，為了安全起見，在清除雜物後以混凝土回填。

縣府專案小組委員、大地技師陳鴻輝說，竹北市莊敬六街開挖點開挖深度約2.1公尺，在約1公尺半的地方看到自來水管警示帶，其中表土層亦有些雜物，這些類似崩積土的土壤本身強度較鬆軟、膠結度不高。

陳鴻輝指出，但因上層有瀝青混凝土約15公分，基本上不會有水份滲透到土壤底下造成沖刷，在正常使用下，基本上不會有掏空現象。

縣府說，在試挖點回填混凝土後，廠商應縣府要求，明天透地雷達將再進場，持續監測比對數值，維護附近道路安全，縣府也會持續監督、追蹤，以利居民安心。

豐邑公司向中央社記者表示，日前在莊敬6街先進行試挖的3點位中，有1點位發現有回填建築廢棄物的現象，經通報縣府專案小組趕抵，現場均拍照存證，同步交由檢調後續處理。

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