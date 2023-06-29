日本仙台七夕祭典搬到桃園 體驗竹燈星空隧道

每年國曆7月7日為日本的七夕情人節，位在桃園中壢的水族館Xpark，首次與日本東北宮城縣仙台市聯名合作推出「向星空許 Xpark銀河七夕祭」，將仙台市擁有400年歷史的「七夕祭」於台灣原汁原味呈現，7月1日起至9月30日止，民眾至Xpark可只在仙台七夕祭典才看得到如彩色水母般在天空飄揚的大型吹流，還可以體驗「向星空許願DIY」一起祈願遇見幸福，並品嘗七夕限定餐點。

仙台七夕祭是日本仙台市每年夏季舉辦的一項盛大活動， Xpark特別將仙台當地七夕祭典才看得到長達2.5公尺的「大型吹流」空運來台，同時還有由竹子及燈籠打造出的「竹燈星空隧道」，讓民眾體驗原汁原味的日本七夕。

此外，在日本七夕人們會在色彩鮮艷的小紙卡上寫上心願，這些小紙卡被稱為「短冊」，懸掛在竹枝上。短冊顏色根據陰陽五行有5種顏色，分別可以對應不同種類的願望。Xpark推出海豹及銀鱗鯧造型短冊，更加碼推出專門祈願愛情的海天使造型短冊。今活動特別邀請日本女藝人阿部瑪利亞擔任浪漫織女星，她也寫下自己的願望。

台灣橫浜八景島股份有限公司董事長荒川潤表示，今年特別跟仙台市合作，並空運所有布置的裝飾品，邀請民眾前往。阿部瑪利亞也說，她是神奈川人，對於仙台市的七夕傳統不了解，現場布置很美，也富有學文化的教育意義。

除上述活動外，現場還有憑消費滿額的發票即可體驗釣魚遊戲機，更有限定的七夕漂浮飲、星願美味派及南極星夜慕斯等美食可品嘗。