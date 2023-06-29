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中壢臨時火車站跨站天橋髒兮兮 竟出現人類排泄物
桃園鐵路地下化工程如火如荼展開中，其中中壢臨時火車站的跨站天橋於2020年10月啟用，為往來前後站旅客必經道路，不過近日有民眾發現，天橋樓梯上有人的排泄物，相當噁心，對此，負責維管的中壢區公所工務課回應，公所每周固定巡查清潔2次，對於地上出現排泄物獲通報後會立即派員到場清理。
中壢臨時火車站跨站天橋分上下2層，下層為付費旅客通行，上層則是所有民眾皆可自由通行，不過上層天橋總會有街友放置紙箱在那睡覺，有時製造的一些垃圾容易造成環境髒亂。不過近日卻有民眾發現用紙包裹的糞便遺留在樓梯間，且不只一處，散發出的惡臭，也讓路過民眾覺得困擾。
工務課表示，天橋自啟用後交由公所維管，每星期固定巡查清潔2次，並針對電梯設備及人行通行環境整理，不過天橋時常有街友逗留，以致現場有汙穢物，影響民眾通行觀感，公所接獲通報時，將立即增派維護廠商到場清除。
工務課說，有關街友出沒，造成環境髒亂及民眾觀感不佳問題，皆已通報至社會局協助安置。呼籲民眾，請勿隨地亂丟垃圾及任意物品占用天橋人行空間，保持環境整潔，避免影響用路人通行；另外提醒民眾如有查處違規事實，將請主管機關依據「道路交通管理處罰條例」及「廢棄物清理法」對行為人開罰。
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