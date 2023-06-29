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地方型SBIR計畫啟動挹注2500萬元 竹市府鼓勵青年創業

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市政府今天舉行地方型SBIR計畫啟動記者會，市長高虹安偕同貴賓宣布SBIR計畫開跑。圖／竹市府提供
新竹市政府今天舉行地方型SBIR計畫啟動記者會，市長高虹安偕同貴賓宣布SBIR計畫開跑。圖／竹市府提供

新竹市政府今年爭取中央經費，連同市府預算共2500萬元推動「地方產業創新研發推動計畫」（地方型SBIR）。市長高虹安今天出席計畫啟動記者會，將運用資源協助中小企業創新轉型升級，市府也特別鼓勵青年創業築夢，審查可給予加分，目標打造新竹市成為「青年創業搖籃」。

高虹安說，市府積極推動地方型SBIR計畫，鼓勵業者針對技術、服務及產品創新研究並轉型升級。有別往年，今年計畫採全面線上申請，並於審查時針對「青年創業」申請給予加分優待，市府也提供單一服務窗口專案辦公室，一條龍服務強化產業能量。

竹市府產發處今天在市府大廳舉行地方型SBIR計畫記者會，邀來智佳電子股份有限公司分享創新研發過程與轉型經驗；竹市在地茶葉品牌「三余堂」也分享參與SBIR計畫心得，特別感謝委員指導、意見回饋，讓他們能夠找出品牌優勢、持續突破。

三余堂負責人余小姐說，三余堂是目前和8名在地青年茶農合作，目標是將台灣好茶推廣至全國甚至是國際市場，參與政府SBIR計畫後受益良多，能迅速了解企業在成長過程中所遇到的瓶頸，經輔導後找出品牌優勢，並重新審視需要再改進的地方。

市府產發處長許智堡說，市府連年辦理SBIR計畫，迄今補助逾270家廠商。今年市府向中央爭取約1600萬元，市府也編列900萬元經費協助新竹在地產業，預估創造近8000萬元產值元、促成投資約4000萬元，鼓勵中小企業共同加入創新研發的行列。

市府產發處指出，今年計畫受理至7月24日截止，為協助企業申請流程順利，提高獲補助成功率，新竹市SBIR專案辦公室將在7月5日、7月13日接連舉辦2場「計畫說明會及計畫書撰寫與簡報技巧」課程，由資深專業講師教導計畫書撰寫技巧與內容，詳情可計畫專線0800-600-333。

新竹市政府今天舉行地方型SBIR計畫啟動記者會，邀請智佳電子股份有限公司分享創新研發過程與轉型經驗。圖／竹市府提供
新竹市政府今天舉行地方型SBIR計畫啟動記者會，邀請智佳電子股份有限公司分享創新研發過程與轉型經驗。圖／竹市府提供
三余堂是竹市在地茶葉品牌，透過SBIR計畫在創業之路上有所突破。圖／竹市府提供
三余堂是竹市在地茶葉品牌，透過SBIR計畫在創業之路上有所突破。圖／竹市府提供

新竹 青年 品牌 高虹安 茶葉 創業

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