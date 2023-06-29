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杜絕污染！竹縣今起稽查鳳山溪沿岸工廠 2家限期改善

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
今天由縣府產業發展處長陳偉志帶隊，會同環境保護局人員聯合稽查4家工廠。圖／縣府提供
今天由縣府產業發展處長陳偉志帶隊，會同環境保護局人員聯合稽查4家工廠。圖／縣府提供

針對關西鎮淨水廠遭廢液污染事件，新竹縣政府加強稽查鳳山溪沿岸工廠，今天由縣府產業發展處長陳偉志帶隊，會同環境保護局人員聯合稽查4家工廠，杜絕不肖業者非法傾倒或排放污染物，以維護居民用水品質。

日前因艾斯巴達公司非法傾倒污染水源事件，縣府產發處與環保局今天起針對鳳山溪沿岸及支流工廠聯合稽查，若涉有違反工廠登記事項的廠商將依法裁處，絕不寬貸。

產發處長陳偉志表示，根據資料統計，關西鎮目前登記及未登記工廠共約80家，今天第一波聯合稽查，選定位於公告「關西飲用水取水口一定距離」範圍內的4家工廠，除檢查工廠製造加工的製程是否符合工廠登記事項外，另檢視廠內是否存放異常原物料，以防範非法傾倒或排放。後續還將從鳳山溪沿岸，陸續往外圍擴大聯合稽查其他工廠。

依據民國87年公告「關西飲用水取水口一定距離」的範圍內，不得有污染性工廠的設立規定，經查上述4家工廠，其中1家於公告前設立，其他3家雖於公告後設立，但登記的產業別皆不屬於污染性工廠。

經現場稽查後，其中1家工廠大門深鎖、無製造行為，另3家皆正常運作、生產中，製造加工產品與登記內容相符，且無異常原物料堆置，但有1家機台設備、廠房面積與登記內容不符，現場已開立限期改善單補正，另有1家工廠的潤滑油及柴油存放方式不合規定，已要求業者立即改善。

產發處指出，鑑於艾斯巴達公司是以塑膠及木材廢棄物經破碎處理後，再利用製造塑膠及木材新產品，性質非屬污染性工廠，但傾倒工廠登記事項外之污染物，造成日前的污染事件。為避免類似案件再次發生，往後針對沿岸及支流申請工廠登記案件有污染疑慮，或廢棄物處理相關行業，將採聯合會勘審查把關，無疑慮後再核准工廠登記，在守護環境保護前提下輔導產業發展。

經現場稽查後，其中1家工廠大門深鎖、無製造行為，另3家皆正常運作、生產中，製造加工產品與登記內容相符，且無異常原物料堆置。圖／縣府提供
經現場稽查後，其中1家工廠大門深鎖、無製造行為，另3家皆正常運作、生產中，製造加工產品與登記內容相符，且無異常原物料堆置。圖／縣府提供

廢棄物 陳偉志 新竹

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