中壢環中東路人行道舊分階段改 民代籲避免行人地獄

桃園中壢環中東路為往來中壢及內壢間的重要道路之一，不過因路段上的人行道老舊年久失修，時常接獲民眾陳情，民代希望相關單位能研議改善，不過礙於經費預算有限，只能逐段施作；桃園市養護工程處回應，去年先針對永福路口辦理斜坡道改善，今年再做路段中及榮安一街口，預計9月中可完成。

市議員謝美英表示，環中東路人行道年久失修，去年她邀各相關單位會勘研議改善，當時養工處針對環中東路永福路至榮安一街有立即危險的部分先行修復，並啟動「環中東路人行道改善」計畫，不過因經費問題去年8月以環中東路、永福路口做為示範路口先行改善。

謝美英說，今年預算到位，養工處從今年4月起施作，目前已進入第二階段，更爭取在「環中音樂季」社區前增設候車亭，預計下個月進場施工，8月底完工，屆時長輩候車將有安全、舒適的空間。

養工處表示，中壢區環中東路人行道長度及範圍大，考量預算及對用路人影響，分段施作，工程起自環中東路與永福路口至環中東路與榮安一街雙號側，人行道改善長度約320公尺，總經費約701萬元。

養工處說，去年11月先行針對永福路口辦理斜坡道改善，今年4月開始對路段中及榮安一街口改善，預計8月底完成人行道結構體，9月中完成包含面層噴花。另龍岡路二段到自忠二街，約500公尺的環中東路人行道改善則尚在爭取經費中，永福路至中山東路的環中東路人行道改善則因部分土地涉私人，尚在協調中。