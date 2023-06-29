機會難得快購票 東京愛樂首席三浦章宏7月2日在台演出

在台灣樂壇深耕十餘年的中壢青少年管弦樂團，在挺過疫情考驗後，將於7月2日下午2時30分邀請日本歷史最悠久的樂團東京愛樂管弦樂團首席三浦章宏來台演出，與團員在中壢藝術館共同演奏巴哈小提琴協奏曲等經典古典樂曲，目前尚有300多張250元的票券尚未販售完，歡迎民眾踴躍參與音樂饗宴。

疫情3年中壢青少年管弦樂團皆未能表演，今年特別邀請三浦章宏來台演出，三浦章宏為日本東京愛樂交響樂團首席，其樂團每年在日本舉辦400多場音樂會。

中壢青少年管弦樂團理事長張思葳表示，三浦章宏厲害之處是，一個小巨人可拉出如此強大的音符聲響，並擅長協奏曲與交響曲，三浦章宏除在日本樂團外，還到許多國家當客席首席，並很會利用他的小提琴技巧及溝通能力，帶領近上百人樂團一同演出，本次音樂會希望團員們都能獲得的感受到。

市議員梁為超指出，理事長一直很用心帶領樂團近百位學生，他和立委魯明哲都相當重視音樂及教育，這次能邀請三浦章宏來台表演，歡迎大家一同來欣賞，相信好音樂能洗滌人心，他們會持續支持藝文活動。

張思葳說，這次音樂會他將同時指揮及演出巴哈第二號小提琴協奏曲，並在下半場率領百人樂團，共同演出德佛札克「新世界交響曲」全樂章。樂團為推廣和發展青少年音樂活動，還同步籌畫「第1屆亞洲青少年音樂節」，廣邀日本、韓國、新加坡等國20多位青少年來台共同演出，預計在舞台上演出人數超過200人，規模堪稱國內音樂會創舉。