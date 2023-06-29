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暑期限定 桃園開放14處公園免費戲水

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市工務局今天公布14處免費戲水公園，圖為中壢區莒光公園。圖／桃園市工務局提供
桃園市工務局今天公布14處免費戲水公園，圖為中壢區莒光公園。圖／桃園市工務局提供

暑假即將到來，桃園市工務局今天公布14處免費戲水公園，地點涵蓋龍潭區、桃園區、楊梅區及中壢區，開放時間為7月起至9月初，歡迎民眾善用住家附近的公園玩水，清涼又消暑。

工務局表示，今年龍潭區共開放2處戲水地點，包括運動公園、龍潭大池，2處開放時間皆為每周六日上午10點至下午6點；桃園區開放5處，其中陽明公園、民族公園及建國公園，開放時間為每日上午10點至下午6點，另永康公園開放時間為每日上午10點至下午5點，水秀公園為每日上午10點至下午4點。

楊梅區開放2處，包括伯公岡公園、中山親水公園，開放時間為7月1日至9月3日每日下午3點至晚間7點；中壢區開放4處，莒光公園開放時間為每日下午2點至晚間7點，六和兒童公園為每日上午11點、下午1點、3點和5點，龍岡萬坪公園為每日下午2點至晚間7點，光明公園每日下午2點至晚間7點則提供每次10分鐘的水舞噴泉。

龜山區開放地點為文化三路與復興三路口，時間是每周二至周五下午2點至下午6點，周六日則為上午6點至下午6點。

工務局表示，各開放戲水的公園將不定期進行水質清潔保養並暫停服務，請市民多留意各公園開放資訊，另從事戲水活動時因地面濕滑，應注意自身安全，結束後勤加洗手清潔，才能玩得盡興。

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