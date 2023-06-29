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竹市公園遭灑釘子、撒漂白水 懷疑惡意驅趕浪貓

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市頂竹圍公園近日驚傳到處被人放釘子、倒漂白水，引發安全隱憂。圖／新竹市浪愛傳遞貓狗TNVR協會理事長邵柏森提供
新竹市頂竹圍公園近日驚傳到處被人放釘子、倒漂白水，引發安全隱憂。圖／新竹市浪愛傳遞貓狗TNVR協會理事長邵柏森提供

新竹市頂竹圍公園近日驚傳到處被人放釘子、倒漂白水，並將鐵釘放在貓罐頭裡意圖毒貓，沒想到才清理完畢，昨又被撒一大堆圖釘，引發居民與家長恐慌。新竹市浪愛傳遞貓狗TNVR協會理事長邵柏森發文揭露此事，痛斥變態人士非常惡劣，呼籲家長們暫時別帶小朋友到該公園玩耍，也希望轄區派出所早日破案。

市府今天證實此事表示，民眾6月22日及6月28日，在頂竹圍公園內餵食浪貓及抓紥時，發現疑似有人因不明原因放置鐵釘及圖釘於地上，同時花圃水泥牆上也有潑灑漂白水的味道，懷疑是為了驅趕及傷害浪貓，為避免危險已先將鐵釘及圖釘收集移除，經動物保護及防疫所了解，目前尚未發現有浪貓及民眾受傷。

動物保護及防疫所表示，目前新竹市動保所與新竹市警局南門派出所接獲通報後，已成立專案小組積極調查中，並提醒此危險行為有造成民眾的公共危險之虞，也可能造成動物傷害；依動保法第6條任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，違者最高可處2年以下有期徒刑，併科20萬元至200萬元以下罰金。

南門派出所所長吳候昌表示，已經受理此案並成立專案小組積極偵辦中，也呼籲市民朋友行經該處若有發現可疑人物者，請立即聯繫警方提供相關線索，以利後續偵辦。

警方指出，已將該公園列為重要處所，加強巡查。提醒民眾前往公園遊戲，要多加小心留意。市府城銷處表示，將派員加強巡查，以維護公共場域安全，倘市民朋友發現相關可疑危害物品，可立即通報1999進行處理。

新竹市頂竹圍公園位於竹蓮市場對面，近年經市府改造新設鳥巢盪鞦韆、無障礙轉盤遊具和碎石坑挖土機等共融設施，時常吸引家長帶著孩子造訪遊戲。未料近日卻驚傳被不明人士接連放置釘子，引發公共安全隱憂。

邵柏森說，志工長期在當地抓紮浪貓，沒想到發現公園內有釘子，「越撿越多」，甚至刻意放在貓罐頭裡，這樣的行為除了可能傷害來遊玩的孩童，更可能讓此區域被絕育的流浪貓遭受虐待與死亡風險，他強調如有重傷或死亡將涉及刑事犯罪，呼籲有心人士「你可以不喜歡牠們，但不代表就能傷害牠們」，他會密切關注一定要把這種人繩之以法。

「發現任何可疑人士拍攝起來歡迎提供給我。」邵柏森關注動保議題，他也有感新竹市政府在過去各公園區域，都並未裝設有效的監視器，導致一再發生棄養和虐待動物的事件後無法破案，不能真正保護民眾安全，讓可能讓危險份子逍遙法外，希望市府能夠正視處理。

新竹市頂竹圍公園近日驚傳到處被人放釘子、倒漂白水，引發安全隱憂。圖／新竹市浪愛傳遞貓狗TNVR協會理事長邵柏森提供
新竹市頂竹圍公園近日驚傳到處被人放釘子、倒漂白水，引發安全隱憂。圖／新竹市浪愛傳遞貓狗TNVR協會理事長邵柏森提供
新竹市頂竹圍公園近日驚傳到處被人放釘子、倒漂白水，引發安全隱憂。圖／新竹市浪愛傳遞貓狗TNVR協會理事長邵柏森提供
新竹市頂竹圍公園近日驚傳到處被人放釘子、倒漂白水，引發安全隱憂。圖／新竹市浪愛傳遞貓狗TNVR協會理事長邵柏森提供
新竹市頂竹圍公園近日驚傳到處被人放釘子、倒漂白水，引發安全隱憂。圖／新竹市浪愛傳遞貓狗TNVR協會理事長邵柏森提供
新竹市頂竹圍公園近日驚傳到處被人放釘子、倒漂白水，引發安全隱憂。圖／新竹市浪愛傳遞貓狗TNVR協會理事長邵柏森提供
新竹市頂竹圍公園近日驚傳到處被人放釘子、倒漂白水，引發安全隱憂。圖／新竹市浪愛傳遞貓狗TNVR協會理事長邵柏森提供
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新竹 浪貓 監視器

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