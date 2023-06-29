竹縣稅務局7月4日推捐發票換小叮噹門票 每人可換4張

新竹縣政府稅務局將於7月22日舉辦「科技稅月歡樂竹縣」租稅宣導活動，邀請民眾在7月4日早上9點起在稅務局，以發票兌換「小叮噹科學主題樂園門票及闖關卡」，只要捐贈雲端發票20張或紙本發票40張，每張發票金額在10元(含)以上，就可換7月22日小叮噹科學主題樂園門票及闖關卡各1張，每人限換4張，數量有限兌完為止。

稅務局表示，活動當日除了安排精彩的哥哥姊姊帶動唱、繽紛送氣球、魔術泡泡秀等舞台表演節目外，還精心設計與科學結合的稅務闖關遊戲，憑「闖關卡」完成任務，還可獲得園區餐飲券或等值宣導品，邀請鄉親今夏一起玩科技、學稅務，共同參與公益，讓愛無限延伸。

更多活動資訊可上該局臉書粉絲專頁( https://www.facebook.com/chutax )或官網查詢，如仍有相關疑問請撥打該局服務電話03-5518141分機220洽詢。