快訊

賴清德子弟兵頻出事遭疑派系鬥爭 黨內嘆：早爆總比晚爆好

泰坦號碎片打撈：發現疑似人類遺骸！安全責任誰該管？

北農民股倒戈原因？柳采葳曝：為了反地下董事長黃承國

竹縣稅務局7月4日推捐發票換小叮噹門票 每人可換4張

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣政府稅務局將於7月22日舉辦「科技稅月歡樂竹縣」租稅宣導活動，邀請民眾在7月4日早上9點起在稅務局，以發票兌換「小叮噹科學主題樂園門票及闖關卡」。圖／縣府提供
新竹縣政府稅務局將於7月22日舉辦「科技稅月歡樂竹縣」租稅宣導活動，邀請民眾在7月4日早上9點起在稅務局，以發票兌換「小叮噹科學主題樂園門票及闖關卡」。圖／縣府提供

新竹縣政府稅務局將於7月22日舉辦「科技稅月歡樂竹縣」租稅宣導活動，邀請民眾在7月4日早上9點起在稅務局，以發票兌換「小叮噹科學主題樂園門票及闖關卡」，只要捐贈雲端發票20張或紙本發票40張，每張發票金額在10元(含)以上，就可換7月22日小叮噹科學主題樂園門票及闖關卡各1張，每人限換4張，數量有限兌完為止。

稅務局表示，活動當日除了安排精彩的哥哥姊姊帶動唱、繽紛送氣球、魔術泡泡秀等舞台表演節目外，還精心設計與科學結合的稅務闖關遊戲，憑「闖關卡」完成任務，還可獲得園區餐飲券或等值宣導品，邀請鄉親今夏一起玩科技、學稅務，共同參與公益，讓愛無限延伸。

更多活動資訊可上該局臉書粉絲專頁( https://www.facebook.com/chutax )或官網查詢，如仍有相關疑問請撥打該局服務電話03-5518141分機220洽詢。

延伸閱讀

暑假首發！竹縣7月1日推假日二手市集 響應環保做公益

豐邑竹縣建案一案遭質疑偷復工？ 縣府：有來申請已通過

綠營派刺客詹紀緹出征竹縣一選區 對戰藍營徐欣瑩

陪身心障礙出門同享優惠 竹縣愛心陪伴卡7月上路

相關新聞

桃園公車駕駛荒 通勤月票上路迎陣痛期

基北北桃1200通勤月票7月即將開通使用，但桃園市公車脫班、駕駛荒問題仍未解。市長張善政昨坦言，一定會經歷陣痛期，須面對...

機會難得快購票 東京愛樂首席三浦章宏7月2日在台演出

在台灣樂壇深耕十餘年的中壢青少年管弦樂團，在挺過疫情考驗後，將於7月2日下午2時30分邀請日本歷史最悠久的樂團東京愛樂管...

暑期限定 桃園開放14處公園免費戲水

暑假即將到來，桃園市工務局今天公布14處免費戲水公園，地點涵蓋龍潭區、桃園區、楊梅區及中壢區，開放時間為7月起至9月初，...

竹市公園遭灑釘子、撒漂白水 懷疑惡意驅趕浪貓

新竹市頂竹圍公園近日驚傳到處被人放釘子、倒漂白水，並將鐵釘放在貓罐頭裡意圖毒貓，沒想到才清理完畢，昨又被撒一大堆圖釘，引...

豐邑竹縣建案一案遭質疑偷復工？ 縣府：有來申請已通過

新竹縣竹北市豐采520建案工地因施工導致鄰近道路坍塌，日前遭新竹縣政府勒令停工後又偷施工，縣府祭出其他3處建案也被勒令停...

「園縣市共好峰會」 竹竹苗7案全過

「園縣市共好高峰會」前天首次在苗栗登場，通過多項提案，苗栗縣長鍾東錦、新竹縣長楊文科及新竹市長高虹安再度同台，會議討論7...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦