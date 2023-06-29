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關西水汙染頻傳 環保局7月1日起設稽查人員駐點

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
楊文科26日前往工廠實地勘察，確認工廠是否排汙、營運情況。圖／竹縣府提供
楊文科26日前往工廠實地勘察，確認工廠是否排汙、營運情況。圖／竹縣府提供

新竹縣關西鎮本月11日發生鳳山溪水汙染事件，造成嚴重環境汙染，讓居民要求縣府給辦法，日前縣長楊文科親自到關西鎮公所了解汙染情況，並指示「全面徹底檢討」，環保局決定從7月1日起在關西設環保稽查人員，接獲通報就會第一時間趕抵現場。

鎮公所表示，環保稽查人員是可在接獲民眾通報有疑似汙染事件時，環保局可以立即就近派員出發前往關西或周邊地區的事發現場採樣，目前決議環保稽查人員將從7月1日起設置，並試辦半年，後續將視成效再決定是否延長設置。

鎮長陳光彩表示，6月26日楊縣長攜縣府團隊到鎮公所召開0612水汙染行政會議，關西鎮公所提出6大訴求，重視汙染源、消滅汙染源、預防措施、真相揭露、補償方案，及設置分區稽查員，縣長在會議中指示相關局處徹底檢討，並允諾將與民眾一起努力改善環境。

楊文科表示，關於關西鎮環境汙染問題，要做全面性徹底檢討，同意加裝監視器及加強警力巡邏，縣府也會持續緊盯被撤銷工廠登記的艾斯巴達公司。針對地方憂心的「峻源公司」，楊文科也實地前往勘察、了解營運情形，強調絕對不允許工廠排放有汙染的物質。

環保局長朱振群表示，若民眾有發現任何汙染情況，可撥打03-5530060專線通報，稽查人員會盡速在1小時內到場，同時，環保局每年依照行政程序法委託稽查權並協助鄉鎮市清潔隊人員受訓，清潔隊人員也可第一時間先行前往稽查蒐證。

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