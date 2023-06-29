新竹市今年啟動這5路段騎樓順平 目標年底完工

行人路權受到重視，新竹市政府有鑑於新竹市舊城區路幅狹小，騎樓常遭違規占用，加上鄰棟騎樓間高低落差造成行人難以通行。市長高虹安今天宣布，今年將啟動騎樓順平5大路段，分別為中央路、中正路、北大路、西大路、林森路的部分路段，全案預計年底完工。

新竹市政府近年執行騎樓順平計畫，透過坡道順平騎樓高低差，排除騎樓違章占用、路障。市府工務處長曾嘉文說，今年規畫執行5條騎樓順平路段，高市長特別指示工務團隊必須深入地方進行溝通並宣導，要跟在地商家和居民凝聚共識，一起打造友善的騎樓空間。

今年新竹市這5條騎樓改善路段將以串連巨城百貨商圈、學校周邊通行環境為優先，包含中央路（錦華街-民權路）、中正路（民富街-武陵路/竹光路）、北大路（東大路一段-民權路）、西大路（經國路二段-和平路）、林森路（西大路-復興路/勝利路）等，預計年底完工。

市府工務處指出，為讓當地居民了解騎樓順平工程作業，市府強化地方溝通，昨晚舉辦騎樓順平計畫里民宣導會，針對騎樓順平工程施作工項及相關配套措施，如騎樓違建拆除、障礙物拆除、騎樓違停取締及路邊停車格劃設等，向市民宣導並逐一說明，以利推動騎樓順平工程。

工務處說明，此次騎樓順平措施有四大要點，第一、騎樓範圍內除主建物構造與特殊設備外，騎樓違章建築、固定式障礙物、移動式障礙物必須限期拆除、淨空；第二、騎樓地面以修順高低差為原則，不更動騎樓鋪面，高差小於25公分者原則以坡道順平銜接，25公分至30公分者採以坡道搭配階梯，而大於30公分者採用全階梯樣態處理。