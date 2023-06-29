廢棄物亂倒 苗栗擬公辦民營處理

苗栗縣近來頻傳營建混合廢棄物亂倒，縣長鍾東錦昨要求團隊朝公辦民營一家新的處理機構為方向努力，未來只收縣內家戶營建混合廢棄物，並依成本計價，比現有民間業者更便宜，幫民眾找一條路走，杜絕亂象，警方、環保局也要加強查緝。

苗栗縣銅鑼、頭份、竹南等地，近來都發現營建廢棄物亂倒，鍾東錦要求環保局公布苗栗縣3家和台中市、新竹市合法處理機構，提供民眾參考，並指示水利處朝公辦民營建置管道努力。

鍾東錦說，營建廢棄物到處亂竄，許多縣市都面臨類似困境，因此必須讓民眾有路可走，尤其是苗栗縣30年老屋占了一半，拆除或改建逐漸進入高峰，營建混合物去化有需求，但目前合法每噸1萬元至1萬5000元間，所費不貲，也影響進場意願。

鍾東錦認為，目前廢棄物亂象，如果等到司法結案才處理清除，不僅有礙環境觀瞻及衛生，甚或影響交通，也有可能發生破窗效應，越來越多廢棄物來亂倒，「不管誰執政，都是很頭痛、縣府必須面對」。

鍾東錦指出，廢棄物只能關起門自己解決，不可能委託外縣市，外縣市也不會理你，縣府朝公辦民營方向努力，找適合的縣有土地，委託民間經營，只收縣內家戶營建廢棄物，費用依成本核計，並落實分類，警方、環保局加強查緝，雙管齊下。