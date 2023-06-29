「園縣市共好峰會」 竹竹苗7案全過

「園縣市共好高峰會」前天首次在苗栗登場，通過多項提案，苗栗縣長鍾東錦、新竹縣長楊文科及新竹市長高虹安再度同台，會議討論7項提案均通過，強調都有共識攜手打造共好共榮生活圈。

7項提案包括苗栗縣建議推動潛在投資廠商設廠的引介和轉介，銅鑼科學園區增設巡迴巴士接駁點，擴大新竹科學園區竹南基地暨周邊地區特定區計畫，改善竹南園區停車問題，促園區廠商提供相當名額給3縣市大專生工讀或實習。

新竹市提案鼓勵瀝青道路工程適量使用廢玻璃再生料，在先導公車計畫中建置公車充電場域；另有3項臨時提案，包括園區及竹竹苗共同推動垃圾費隨袋徵收、加強職場代謝症候群轉介及凍卵補助等。

高峰會今年2月開籌備會，列管6項提案，其中竹縣提案有關闢駛竹北國道1號以東至竹科巡迴巴士提案，尚須做運量評估並協調新竹市政府公車合作，決議繼續列管。

會中新提案也獲科管局和公會承諾盡力配合推動，攜手推動循環經濟、永續產業及交通順暢策略，並兼顧青年就業、職場環境與員工健康等環節。