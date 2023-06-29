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桃園公車駕駛荒 通勤月票上路迎陣痛期

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
基北北桃1200月票7月即將開通，但桃園市公車脫班、駕駛荒問題仍未解。記者朱冠諭／攝影
基北北桃1200月票7月即將開通，但桃園市公車脫班、駕駛荒問題仍未解。記者朱冠諭／攝影

基北北桃1200通勤月票7月即將開通使用，但桃園公車脫班、駕駛荒問題仍未解。市長張善政昨坦言，一定會經歷陣痛期，須面對班次調度、運量不足等狀況，市府將增闢接駁公車至機場捷運，增加客運運轉效率。業者強調，將繼續努力穩定班次，甚至加薪。議員則認為，長期仍須檢討客運業成本與結構問題。

張善政昨天前往桃園客運總站視察駕駛人力整備情形，桃園客運、指南客運、統聯客運昨簡報時都表示，會配合增加班次、積極招募駕駛。統聯客運更提到，會加碼提供「介紹獎金」2萬元、「任職獎金」5萬元，盼為市區公車注入新血。

為解決市區公車駕駛員不足問題，市府交通局上月宣布6月起加碼4000元補貼公車駕駛員薪資，連同既有加薪6000元政策，每位駕駛可獲得每月1萬元薪資補貼，不過時隔1個月，全市駕駛缺額仍維持約260人。

通勤族反映部分路線持續脫班，陳小姐說，搭乘BR路線（桃園-捷運迴龍站）下班，晚間6點45分班次，即時動態常直接跳到7點20分，差距近1小時，加上塞車，平均每天等逾1小時。

議員凌濤、舒翠玲表示，市府加碼公車駕駛補貼對紓解駕駛荒有幫助，但仍有許多鄉親反映，北桃通勤族常搭的9023路公車，尖峰時刻常坐不到車；補貼畢竟是短期政策，長期還是需要檢討客運業成本與結構問題。

張善政說，1200上路後乘客必定增加，客運業者更將面臨班次和駕駛不足問題；市府正研議增闢接駁公車至機場捷運，避免民眾在國道塞車，且接駁公車路線短，時間較能控制，可提高客運駕駛和車輛運用效率，改善業者財務壓力，讓市民對客運服務更有信心。

交通局長張新福表示，因應定期票上路後增加的大眾運輸需求，已與客運業者合作規畫「八德大湳至鶯歌火車站」、「桃園區中正藝文園區至機場捷運A10山鼻站」、「龜山區大坪頂A7-A8循環路線」及配合機場捷運A22老街溪站通車的「中壢火車站至A22站」4條公車路線，若4條路線試辦路線成效良好，將轉為正式市區客運路線。

基北北桃1200月票7月即將開通，市長張善政（圖前排右二）昨天下午前往桃園客運總站視察，面對公車脫班、駕駛荒問題，他坦言，一定會經歷陣痛期。記者朱冠諭／攝影
基北北桃1200月票7月即將開通，市長張善政（圖前排右二）昨天下午前往桃園客運總站視察，面對公車脫班、駕駛荒問題，他坦言，一定會經歷陣痛期。記者朱冠諭／攝影

機場捷運 公車 桃園

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