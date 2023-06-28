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桃園肺癌篩檢增6工業區上班族 議員：樂見市府採納建議

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市衛生局宣布新增6個工業區納入肺炎公費篩檢，市議員凌濤表示樂見市府採納他的建議。圖／桃園市政府衛生局提供
桃園市衛生局宣布新增6個工業區納入肺炎公費篩檢，市議員凌濤表示樂見市府採納他的建議。圖／桃園市政府衛生局提供

桃園衛生局今天宣布肺癌低劑量公費篩檢（LDCT）族群從原先13個工業區再增加6個工業區擴大服務上班族。市議員凌濤在臉書表示，先前就向衛生局反映增加工業區，樂見衛生局採納建議。

凌濤表示，今年2月20日，衛生局劉宜廉局長與同事到他辦公室拜訪，當時就要求衛生局規畫LDCT篩檢，後來在張善政市長支持下，不但列出4大高風險族群鼓勵申請篩檢，工業區的部分還增加6個區。他積極督促市府推動公費LDCT，主因為肺癌近年為桃園癌症死亡率第1名，他一直要求桃園市府要擴大推動肺癌篩檢計劃，肺癌如能及早發現、治療，能大幅降低死亡率，符合資格的桃園市民不要放棄權益趕快預約，也歡迎各位市民前往合約醫院預約。

新增6處工業區LDCT篩檢分別為桃園科技工業區、大潭濱海特定工業區、林口工四工業區、龍潭渴望園區、龜山中油煉油廠、東和鋼鐵報編工業區。

衛生局 桃園 肺癌

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