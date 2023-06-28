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桃市府啟動「中路電商基地」 盼提升青創品牌能見度

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市青年局成立「T-SELECT中路電商基地」今天正式啟動，盼提升青創團隊能見度。圖／市府提供
桃園市青年局成立「T-SELECT中路電商基地」今天正式啟動，盼提升青創團隊能見度。圖／市府提供

桃園市青年局成立「T-SELECT中路電商基地」，今天正式啟動。市長張善政參加開幕記者會表示，電商是現今重要行銷管道，也是青創團隊完成產品開發後最重要的一關，桃園成立第一處OMO（虛實融合）電商拓展加速器基地，不僅能進一步整合電商平台，提升品牌能見度，也提供更多資源、設備，希望在市府全力支持下，讓青創團隊能完成創業最後一哩路。

青年局長侯佳齡表示，中路電商基地在軟體部分，提供完整的電商輔導計畫、通路合作計畫、產品及商業模式分析、一對一專業輔導及課程；硬體則包括商品展示區、商品攝影棚、實景攝影棚、直播室、物流室、電商教室及會議室，未來將開放新創團隊及學校登記使用，協助青創團隊透過大型電商平台拓展通路。

侯佳齡表示，今年市府首度於電商平台momo銷售「桃園嚴選電商活動商品」，預計媒合400個以上桃園各類青創、農創、文創、地創及社創團隊品牌商品，包括今年獲選參與2023美國消費性電子展青創團隊，「膜淨材料」研發戶外隨身除菌淨水器，以及智能設計「鑪集-咖啡電動慢磨機」等新創商品，盼發揮以大帶小的凝聚力，全力挺青年創業。

張善政說，他任職宏碁電腦時，創辦人施振榮曾提出「微笑曲線」理論，青年局現在輔導在地青創團隊，也希望兼顧高附加價值，除了協助研發產品，並打造完整的電商通路上架計畫，全力助攻青創團隊拓展商品通路。

桃園市青年局成立「T-SELECT中路電商基地」今天正式啟動，盼提升青創團隊能見度。圖／市府提供
桃園市青年局成立「T-SELECT中路電商基地」今天正式啟動，盼提升青創團隊能見度。圖／市府提供

電商 團隊 青創

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