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社區不滿建商未交天坑事故原因 竹縣府要求再委託鑑定

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
縣府專案小組今天開會審議，豐邑委託的台中市土木技師公會無法交出報告，僅交出進度，遭專案小組退回。圖／縣府提供
縣府專案小組今天開會審議，豐邑委託的台中市土木技師公會無法交出報告，僅交出進度，遭專案小組退回。圖／縣府提供

豐采520天坑事件上月底辦住戶說明會，要求豐邑建設一個月內繳交公正單位做的事故原因鑑定報告，縣府專案小組今天開會審議，豐邑委託的台中市土木技師公會無法交出報告，僅交出進度，遭專案小組退回。對此，專案小組結論要求豐邑依社區居民需求與指定，增加委託第二個單位鑑定，且若7月25日第一個鑑定報告再跳票，除所有建案持續停工外，也將停止搶險計畫進行。

今專案小組審查會議先由豐邑公司報告，針對搶險計畫進度說明，各項施工內容和期程均按照計畫來進行，專案小組同意備查。

針對事故原因鑑定報告，豐邑所提只有台中土木技師公會的鑑定報告進度，未能給出完整報告。豐邑說明，因為委託單位趕不出來，他們無法指揮干涉委託單位，希望取得在場社區代表的諒解，豐邑依據台中土木技師公會的進度，承諾將在7月25日繳交完整鑑定報告。

對此，社區代表也對豐邑公司未依限期繳交報告不滿，並對豐邑委由台中土木技師公會做事故原因鑑定報告提出質疑。

專案小組依據居民需求，與豐邑公司取得共識，除了要求原鑑定報告必須在7月25日繳交外，豐即日起盡速在本周整合附近五大社區居民意見後，著手委託社區居民指定的台北市土木技師公會，另做第二份事故原因鑑定報告，且兩份天坑事故原因鑑定報告均須清楚包含責任歸屬。

工務處長江良淵表示，由於豐邑未依期繳交報告，今專案小組審查會議將此案退回，要求豐邑務必在7月25日繳交，否則將祭出全面持續停工、停止搶險計畫等措施。

豐邑今天也報告週邊道路試挖狀況，其中莊敬六街B點試挖達圖徵深度4米，土質初步沒有問題，而C、D兩點試挖兩米遇管路，無法再下挖，土質緊密無明顯狀況。

另外，尚未試挖的莊敬六街A點，將盡速試挖。在勝利二路的E點和F點，則僅挖表面就遇污水管路，後續會依社區代表要求，在原試挖點旁邊尋找避開管路處試挖。

專案小組同意試挖的B、C、D三個點可先行假修復回填，便於透地雷達繼續監測比對，也要求勝利二路兩個試挖點依居民要求閃避管路再做試挖。另外，天坑位置日前已假修復過，上方是否鋪回路面則回歸竹北市公所處置。

天坑

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