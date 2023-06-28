快訊

不想讓大牙一個人…女星挺身爆料 「范范懷孕期間」遭黑人拋床上、索吻

Kolas捲不倫戀…元配點名喊「民進黨還我老公」 賴清德轉頭離開不回應

竹科YouBike 2.0 26站 正式啟用

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
竹科管理局局長王永壯（左四）和微笑單車董事長劉麗珠（右三）今日宣布正式啟用YouBike 2.0 26站。圖/竹科管理局提供
竹科管理局局長王永壯（左四）和微笑單車董事長劉麗珠（右三）今日宣布正式啟用YouBike 2.0 26站。圖/竹科管理局提供

竹科管理局今（28）日宣布正式啟用YouBike 2.0 26站並引進電動輔助自行車YouBike 2.0E，成為北部首個引進YouBike 2.0E之區域。竹科YouBike 2.0站點累計已達41站、375輛車(125輛YouBike 2.0、250輛YouBike 2.0E)。

竹科管理局局長王永壯、微笑單車劉麗珠董事長及園區同業公會張致遠秘書長今日出席「竹科YouBike 微笑+E」YouBike 2.0啟用記者會；這也自竹科管理局於106年與微笑單車公司合作引進YouBike，成為首個引進YouBike系統的科學園區後，再次擴大站點。

竹科管理局表示，竹科YouBike新增26站分別設置於實驗中學、矽導研發中心、篤行污水處理廠、園區大門、介壽路等站，皆為園區內之巡迴巴士站點、停車場、學校或人潮聚集處，可提供民眾上下班、洽公及轉乘等用途；以往在園內移動只能依靠私有運具或是巡迴巴士，園區YouBike啟用後，提供民眾更彈性更多元的運輸工具。

另有250輛YouBike 2.0E電動輔助自行車的加入，讓竹科的丘陵地形不再是個難題。YouBike 2.0E與YouBike 2.0共用停車柱與App，再加上具有智慧電力輔助系統，爬坡時輕鬆踩踏，舒適騎車不費力，園區內爬坡及長距離的騎乘更不是問題。

微笑單車公司表示，歡慶竹科YouBike全面啟用，112年6月28日至7月31日活動期間，只要在竹科租借YouBike 2.0，每騎5次即獲得1次的抽獎機會，依此類推快速累積騎乘次數攻略：且單次租借YouBike 2.0E電輔車計為2次。獎項包含Garmin智慧腕錶、戶外野營壺鍋組、檜山坊禮盒、一卡通YouBike 2.0E造型紀念卡等。

YouBike YouBike 2.0 單車

延伸閱讀

房價翻倍 這些區段漲得比竹科兇

加速複製竹科效應！屏東長治周邊3大科學園區助攻 帶旺區域發展

竹科宣布引入250台電輔車、增26站點 新竹縣市都可還車

28日零時起台中iback 1.0功成身退 YouBike2.0上架

相關新聞

駕駛人力荒未解...1200月票上路「必經歷陣痛期」 張善政提1解方

基北北桃1200月票7月即將開通使用，但桃園市公車脫班、駕駛荒問題仍未解。市長張善政今下午前往桃園客運總站視察駕駛人力整...

不能一秒到日本了？桃園蛋寶生技不老村暫停營業 旅客哀號：好突然

桃園親子觀光景點再減一，繼中壢「不插電迪士尼」僅營業到今年8月底，位在桃園平鎮金陵路上的「蛋寶生技不老村」昨於臉書及官網...

社區不滿建商未交天坑事故原因 竹縣府要求再委託鑑定

豐采520天坑事件上月底辦住戶說明會，要求豐邑建設一個月內繳交公正單位做的事故原因鑑定報告，縣府專案小組今天開會審議，豐...

上任滿半年 張善政鼓勵團隊：別像恐龍被壓2秒才有反應

桃園市長張善政上任已滿半年，他今天主持市政會議時，提到市府上任後已推出「代理教師全年聘期」、「基北北桃1200通勤月票」...

「泳壇蝶舞」李翊菱克服先天聽損 獲總統教育獎殊榮

新竹市建功高中國中部二年級學生李翊菱克服先天聽損逆境，擅長游泳並爭取參加2024年聖保羅世界聽障青年運動會資格，對生命態...

竹市千甲空品淨化區栽種光蠟樹 喜迎獨角仙

新竹市千甲空氣品質淨化區占地3.8公頃，是「微笑水岸」休憩親水藍帶的起點。市議員曾資程今天在臉書貼文分享，表示昨天傍晚到...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦