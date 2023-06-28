竹科YouBike 2.0 26站 正式啟用

竹科管理局今（28）日宣布正式啟用YouBike 2.0 26站並引進電動輔助自行車YouBike 2.0E，成為北部首個引進YouBike 2.0E之區域。竹科YouBike 2.0站點累計已達41站、375輛車(125輛YouBike 2.0、250輛YouBike 2.0E)。

竹科管理局局長王永壯、微笑單車劉麗珠董事長及園區同業公會張致遠秘書長今日出席「竹科YouBike 微笑+E」YouBike 2.0啟用記者會；這也自竹科管理局於106年與微笑單車公司合作引進YouBike，成為首個引進YouBike系統的科學園區後，再次擴大站點。

竹科管理局表示，竹科YouBike新增26站分別設置於實驗中學、矽導研發中心、篤行污水處理廠、園區大門、介壽路等站，皆為園區內之巡迴巴士站點、停車場、學校或人潮聚集處，可提供民眾上下班、洽公及轉乘等用途；以往在園內移動只能依靠私有運具或是巡迴巴士，園區YouBike啟用後，提供民眾更彈性更多元的運輸工具。

另有250輛YouBike 2.0E電動輔助自行車的加入，讓竹科的丘陵地形不再是個難題。YouBike 2.0E與YouBike 2.0共用停車柱與App，再加上具有智慧電力輔助系統，爬坡時輕鬆踩踏，舒適騎車不費力，園區內爬坡及長距離的騎乘更不是問題。

微笑單車公司表示，歡慶竹科YouBike全面啟用，112年6月28日至7月31日活動期間，只要在竹科租借YouBike 2.0，每騎5次即獲得1次的抽獎機會，依此類推快速累積騎乘次數攻略：且單次租借YouBike 2.0E電輔車計為2次。獎項包含Garmin智慧腕錶、戶外野營壺鍋組、檜山坊禮盒、一卡通YouBike 2.0E造型紀念卡等。