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「泳壇蝶舞」李翊菱克服先天聽損 獲總統教育獎殊榮

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
市長高虹安頒贈行動電源及6000元圖書禮券勉勵李翊菱（中）。圖／新竹市政府提供
市長高虹安頒贈行動電源及6000元圖書禮券勉勵李翊菱（中）。圖／新竹市政府提供

新竹市建功高中國中部二年級學生李翊菱克服先天聽損逆境，擅長游泳並爭取參加2024年聖保羅世界聽障青年運動會資格，對生命態度的堅持讓她獲總統教育獎殊榮。市長高虹安今鼓勵李翊菱是新竹市之光，並頒贈行動電源及6000元圖書禮券。李翊菱的導師、校長、父母與外婆、雙胞胎哥哥今也到場分享喜悅

市府指出，李翊菱患有先天性聽力障礙，幼年自卑、不敢與人接觸，在父母愛的陪伴下，逐漸克服恐懼、突破困境，最終成為現在自信大方的愛笑女孩。為培養聽能，翊菱先後加入打擊樂、合唱團，並參與社福團體的音樂才藝表演，顯現她克服困境、挑戰自我的勇氣，並在各領域皆獲優異亮眼成績，尤其最擅長游泳。

高虹安表示，李翊菱雖身處逆境，始終抱持著勇往直前的樂觀心態，多才多藝的她，舉凡美術、語文、西洋棋等才藝競賽皆獲亮眼成績，尤其在游泳項目，因在水中無法配戴助聽器，難免有些許恐懼，練習過程艱辛，感謝父母愛的陪伴，與教練、導師細心地教導，使她克服身體上的不便。

高虹安得知李翊菱將爭取2024年聖保羅世界聽障青年運動會資格後，也代表市府祝福李翊菱順利取得參賽資格，並在未來賽事上有優異表現。高指出，竹市的教育目標為培養學生多元適性發展，李翊菱是許多人心目中的典範，也是市政持續推動多元教育最好的鼓勵。

「榮獲總統教育獎對我來說，是很大的鼓勵！」李翊菱表示，她在學習過程中經歷許多挫折，比如下水時不能配戴助聽器，無法聽清聲音，也無法即時接收到教練的指令，令她備感壓力。她也分享影響自己最深的一場比賽，在國小時參與慧行盃身心障礙游泳錦標賽時，看到許多身障選手用盡全力、克服身體缺陷奮力游向終點，讓當時因為比賽需要拿下助聽器而感到恐懼的自己有了勇氣，決心成為游泳選手，並相信自己有能力改變自己的命運，也有能力成為別人的燈塔。

李翊菱的父親說，李翊菱從小患有先天性聽力障礙，在父母愛的陪伴下，希望從各面向來發掘她的興趣與專長，並從中找到自我，結果在語文、畫畫、西洋棋等才藝上都繳交出優異的成績單，讓父母備感欣慰。李翊菱自我約束力極高，每天早早就起床練習、持續不斷地學習，感謝導師與教練，在她低潮時給予鼓舞與提攜，才能走到今天。

建功高中導師呂柏彥也說，李翊菱雖然是特殊生，但沒有受到任何特殊的對待，李翊菱本身就足夠努力，且秉持著不放棄的精神。

高虹安與李翊菱家人、校長、導師、教練合影。圖／新竹市政府提供
高虹安與李翊菱家人、校長、導師、教練合影。圖／新竹市政府提供

高虹安 新竹 運動 身障

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