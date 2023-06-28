駕駛人力荒未解...1200月票上路「必經歷陣痛期」 張善政提1解方

基北北桃1200月票7月即將開通使用，但桃園市公車脫班、駕駛荒問題仍未解。市長張善政今下午前往桃園客運總站視察駕駛人力整備情形時坦言，1200上路後一定會經歷陣痛期，須面對班次調度、運量不足等狀況，但相信各界共同努力，很快能步上正軌；市府也會增闢接駁公車至機場捷運，增加客運運轉效率。

為解決市區公車駕駛員不足問題，市府交通局上月宣布6月起加碼4000元補貼公車駕駛員薪資，連同既有加薪6000元政策，每位駕駛可獲得每月1萬元薪資補貼，不過時隔1個月，全市駕駛缺額仍維持約260人。

許多通勤族也反映部分路線持續脫班，陳小姐說，自己搭乘BR路線（桃園-捷運迴龍站）下班，時刻表有晚間6點45分的班次，即時動態卻常直接跳到7點20分的班次，班距差將近1小時，加上塞車時間，平均每天要等逾1小時。

議員凌濤、舒翠玲表示，市府加碼公車駕駛補貼至1萬元，相信對紓解駕駛荒有一定幫助，但仍有許多鄉親反映，北桃通勤族常搭的9023路公車，尖峰時刻常坐不到車；補貼畢竟是短期政策，長期而言還是需要檢討客運業成本與結構問題。

張善政表示，1200上路後乘客必定增加，客運業者將面臨班次和駕駛員不足的問題；市府正研議增闢接駁公車至機場捷運，一方面可避免民眾在國道上塞車浪費時間，另一方面接駁公車路線短，時間較能控制，也可提高客運駕駛和車輛的運用效率，改善業者財務壓力。

交通局長張新福表示，目前已規畫7月起在平日尖峰時段，接駁民眾往返藝文特區至機場捷運A10站，龜山大坪頂地區預計也會有試辦路線繞行捷運A7站和A8站，盼引導民眾轉乘機捷，紓解公車駕駛不足窘況。