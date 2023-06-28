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竹市千甲空品淨化區栽種光蠟樹 喜迎獨角仙

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市千甲空氣品質淨化區栽種的光蠟，樹迎來20多隻獨角仙棲息，讓地方又驚又喜。圖／取自市議員曾資程臉書
新竹市千甲空氣品質淨化區栽種的光蠟，樹迎來20多隻獨角仙棲息，讓地方又驚又喜。圖／取自市議員曾資程臉書

新竹市千甲空氣品質淨化區占地3.8公頃，是「微笑水岸」休憩親水藍帶的起點。市議員曾資程今天在臉書貼文分享，表示昨天傍晚到左岸慢跑，驚喜發現空品區內栽種的光蠟樹迎來20多隻獨角仙棲息，儼然成為小朋友戶外踏青、教學的自然生態教室

曾資程說，前幾年新竹市政府改造頭前溪左岸，在千甲空氣品質淨化區種植光蠟樹，光蠟樹樹汁是獨角仙的食物，自己心裡很希望，有一天獨角仙能夠落腳在這裡，如今「期待成真」真的很開心。

曾資程今天早上也再度到場，估算現場約莫有20多隻獨角仙，他也希望大家齊心維護這裡的環境，讓這裡成為獨角仙樂園，成為小朋友戶外踏青教學的自然生態教室。

不過，曾資程也認為，獨角仙所在的環境雜草生長得特別快，雖然已經有委外廠商在割草了，仍希望加強空品區的割草頻率；他先前也在市政總質詢提及坑洞問題，由於目前還沒有看到動工的跡象，也希望環保局能盡速完成坑洞填補。

空氣品質淨化區指的是在公有裸露地，以種植喬木綠化或設置其他相關的簡易設施，吸附並減少空氣中的二氧化碳及汙染物，同時提供休閒、生態環境教育和資源永續利用。千甲空氣品質淨化區為竹市面積最大空品淨化區，採企業與社區攜手認養模式。

新竹市千甲空氣品質淨化區栽種的光蠟，樹迎來20多隻獨角仙棲息，讓地方又驚又喜。圖／取自市議員曾資程臉書
新竹市千甲空氣品質淨化區栽種的光蠟，樹迎來20多隻獨角仙棲息，讓地方又驚又喜。圖／取自市議員曾資程臉書
新竹市千甲空氣品質淨化區栽種的光蠟，樹迎來20多隻獨角仙棲息，讓地方又驚又喜。圖／取自市議員曾資程臉書
新竹市千甲空氣品質淨化區栽種的光蠟，樹迎來20多隻獨角仙棲息，讓地方又驚又喜。圖／取自市議員曾資程臉書

空氣品質 新竹 教室

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