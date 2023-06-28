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陪身心障礙出門同享優惠 竹縣愛心陪伴卡7月上路

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣將在今年7月1日起開辦愛心陪伴卡，讓身障朋友能有人陪伴外出，且享有搭乘大眾運輸的優惠，歡迎符合資格的鄉親趕緊申辦。圖／縣府提供
新竹縣將在今年7月1日起開辦愛心陪伴卡，讓身障朋友能有人陪伴外出，且享有搭乘大眾運輸的優惠，歡迎符合資格的鄉親趕緊申辦。圖／縣府提供

新竹縣政府繼推出「愛心卡」供身心障礙者申請使用後，今年7月起將開放申辦「愛心陪伴卡」，讓符合資格的身心障礙鄉親能有陪同者，持陪伴卡同行外出，並同樣享有搭乘大眾運輸等相關優惠。

新竹縣政府社會處今天舉辦「愛心陪伴卡發行記者會」，副縣長陳見賢致詞指出，新竹縣已開始推動敬老愛心卡，但有些身心障礙者是無法單獨出門的，縣長楊文科重視縣民的社會福利，將在今年7月1日起開辦愛心陪伴卡，讓身障朋友能有人陪伴外出，且享有搭乘大眾運輸的優惠，歡迎符合資格的鄉親趕緊申辦。

縣府社會處指出，新竹縣身障人口約2萬3572人，可申請愛心卡，並享有每月補助社福點數500點，點數可用於搭乘本縣簽約的客運及計程車業者。截至今年5月底，已有8546名身心障礙者申辦愛心卡，預計開辦愛心陪伴卡後，將會提高身障者申請愛心卡意願。

社會處長陳欣怡說，若身障者的身心障礙證明背面「必要陪伴者優惠措施」欄位，有註記「國內大眾運輸工具」者，自今年7月1日起可再申請愛心陪伴卡1張，且不限特定使用者，只要陪伴身障者即可有1名使用享有優惠。愛心陪伴卡首次申請免收製卡費，歡迎符合資格的鄉親踴躍申請。

此外，愛心陪伴卡需自行加值金額後使用，使用時需緊隨身心障礙者本人的愛心卡之後刷卡，當下即享有票價優惠，若單獨使用則以全票計價。

依據《身心障礙者權益保障法》規定，身心障礙者進入收費公營或公設民營風景區、康樂場所或文教設施，憑身心障礙證明應予免費；其為民營者，應予半價優待。身心障礙者進入以上場所可享有優惠票價，如符合必要陪伴者優惠措施者，必要陪伴者1名亦可享有前述優惠措施，相關優惠場所及優惠措施可至社會處官網查詢。

今年7月起將開放申辦「愛心陪伴卡」，讓符合資格的身心障礙鄉親能有陪同者，持陪伴卡同行外出，並同樣享有搭乘大眾運輸等相關優惠。圖／縣府提供
今年7月起將開放申辦「愛心陪伴卡」，讓符合資格的身心障礙鄉親能有陪同者，持陪伴卡同行外出，並同樣享有搭乘大眾運輸等相關優惠。圖／縣府提供
新竹縣政府繼推出「愛心卡」供身心障礙者申請使用後，今年7月起將開放申辦「愛心陪伴卡」。圖／縣府提供
新竹縣政府繼推出「愛心卡」供身心障礙者申請使用後，今年7月起將開放申辦「愛心陪伴卡」。圖／縣府提供

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