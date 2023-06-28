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不能一秒到日本了？桃園蛋寶生技不老村暫停營業 旅客哀號：好突然

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園親子觀光景點再減一，位在桃園平鎮金陵路上的「蛋寶生技不老村」昨於臉書及官網宣布，昨起暫停營業。圖／聯合報系資料照
桃園親子觀光景點再減一，位在桃園平鎮金陵路上的「蛋寶生技不老村」昨於臉書及官網宣布，昨起暫停營業。圖／聯合報系資料照

桃園親子觀光景點再減一，繼中壢「不插電迪士尼」僅營業到今年8月底，位在桃園平鎮金陵路上的「蛋寶生技不老村」昨於臉書及官網宣布，昨起暫停營業，因受疫情及大環境影響因素，造成園區營運成本不斷上揚，為集中資源將縮減原有觀光工廠經營及行銷模式，因此將暫停營業。

蛋寶生技不老園區位在平鎮金陵路上，民眾開車經過遠遠就可以看到日本的鳥千本鳥居，且園區內還有許願亭、長壽地藏尊，並有換浴衣體驗，彷彿穿梭在復刻版的江戶大街，一秒就到日本。此外，園區內還可DIY鯉魚旗、紙傘、日系紀念品，並品嘗蛋捲、蛋塔、長壽布丁等，每到周末總吸引遊客上門。

蛋寶生技為台灣蛋業勤億蛋品旗下所屬關係企業，結合國內產官學資源與日本跨國技術協力，蛋寶從對蛋與雞的深入研究中，發展出十大關鍵技術，並應用在保健品、營養補給品、美妝保養及個人清潔用品上。

不過昨卻宣布觀光工廠暫停營業，因受到疫情及大環境影響因素，造成園區營運成本不斷上揚，為維持優良的園區體驗品質，已盡最大努力。為集中資源將縮減原有觀光工廠經營並改變行銷模式，自6月27日起，「蛋寶生技不老村」觀光工廠暫停營運。

未來將回歸到蛋寶成立的初衷，專注於蛋相關生技的創新運用及新產品研究開發，以生技創新的型態重新與大家見面。由蛋寶生技公司所提供的各項產品及客戶服務，仍然維持正常營運。

不過大批民眾也在官方粉專哀號「還沒帶寶寶去玩過」、「那我就看不到那一隻橘貓！他超可愛的啊⋯⋯」、「還想說暑假要帶孩子們去」、「太突然了吧」。

桃園親子觀光景點再減一，位在桃園平鎮金陵路上的「蛋寶生技不老村」昨於臉書及官網宣布，昨起暫停營業。圖／翻攝自google
桃園親子觀光景點再減一，位在桃園平鎮金陵路上的「蛋寶生技不老村」昨於臉書及官網宣布，昨起暫停營業。圖／翻攝自google
桃園親子觀光景點再減一，位在桃園平鎮金陵路上的「蛋寶生技不老村」昨於臉書及官網宣布，昨起暫停營業。圖／翻攝自蛋寶生技粉專
桃園親子觀光景點再減一，位在桃園平鎮金陵路上的「蛋寶生技不老村」昨於臉書及官網宣布，昨起暫停營業。圖／翻攝自蛋寶生技粉專
桃園親子觀光景點再減一，位在桃園平鎮金陵路上的「蛋寶生技不老村」昨於臉書及官網宣布，昨起暫停營業。圖／翻攝自蛋寶生技官網
桃園親子觀光景點再減一，位在桃園平鎮金陵路上的「蛋寶生技不老村」昨於臉書及官網宣布，昨起暫停營業。圖／翻攝自蛋寶生技官網

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