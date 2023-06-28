新竹動保園區7月1日正式啟用 鎮所萌貓Q醬可愛亮相

全新完工的新竹縣動物保護教育園區將在7月1日正式啟用，落成前夕「所貓」Q醬也正式亮相和大家見面。近3個月大年紀的Q醬還是奶貓時，被好心鄉親拾獲送至動保所，所方決定收留牠，賦予牠「所貓」一職。不過牠的任務很簡單，未來只要負責健康、快樂地長大，用可愛萌樣融化民眾的心，讓大家搶當「鏟屎官」，多多認養收容動物。

當上「所貓」有哪些工作呢？動保所長彭正宇說，Q醬其實只要健康長大就好，因為Q醬貪玩，又帶點調皮搗蛋的個性，未來將會安排特定時段，讓Q醬待在新園區的貓舍互動區，負責和參觀民眾玩耍、互動。

同時動保所也會向民眾介紹Q醬的故事，希望藉此更讓大家認識到生命教育，以及愛護動物的重要性，甚至融化來訪民眾的心，進而提高認養率，給所內收容的「汪星人」和「喵星人」一個溫暖的家。

動保所回顧，今年4月6日那天，一名好心鄉親在新埔鎮拾獲一隻小貓，專程送到動保所請求協助。恰好一名正在所內參觀，打算認養狗的王小姐聽聞此事，便向所方表示她有照料奶貓的經驗，自告奮勇地決定帶回家裡照顧。所方因此和她約定，請王小姐代為照料這隻奶貓，直到奶貓斷奶後再送回動保所。

就這樣過了一個半月，奶貓睜眼、長牙、斷奶，在5月23日被王小姐帶回動保所，實現雙方的約定，這隻小貓也被命名為「Q醬」。