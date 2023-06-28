承諾1:2比例補植原生種 國3增設八德交流道通過環評大會

環保署環評大會今召開第445次會議，針對國3增設桃園八德交流道工程案，環委均無太多意見，僅要求開發單位移補植栽部分，若有樹木死亡，應以1:2比例補植原生種，本案通過環評大會。

本案位於國3中心里程約57k附近，行政區涉及桃園市大溪區、新北市鶯歌區；考量桃園八德區發展迅速，欲在鶯歌系統交流道及大溪交流道之間，增設一處交流道，除可抒解國2大湳、國3大溪交流道負荷，也能提升區域國道服務可及性，並改善台地形兩側地區道路及高速公路連結。

開發單位交通部高公局說明，針對上次小組審查意見，要求強化本計畫與周邊連絡道工程的土方交換作業具體規畫，計畫與連絡道工程的施工期程如可配合，可將連絡道工程挖填平衡後剩餘土石方，透過公共工程交換系統媒合，優先提供本計畫交流道、輔助車道路堤填築。

施工期間可藉由機關協商會議，邀集施工廠商等相關單位商討工程剩餘土方運送時程、土方暫置區位及環境維護的權責分工；土方暫置區管理部分，設置攝錄影監視管制人員、運土車輛進出，確認運送土方與聯單相符，發現土質不合或夾雜廢棄物則退運，另周邊也設置截水溝及臨時沉砂池以降低對承受水體的影響。

區域路網部分，計畫應用「桃園縣整體運輸規畫暨發展策略（民國100年12月）」作為運輸需求預測基礎，預估交通量已考慮相關交通路網改善計畫完工後與本計畫的競合關係；考量本交流道使用者主要為八德區中長程聯外旅次，鄰近交通建設為國3銜接台66線交流道（施工中，預計明年底完工，已納入路網指派考量），與桃園其餘開發計畫競合關係影響輕微。

另施工期間如因地方慶典活動需使用路權時，於接獲通知後調整運輸路線或時段，避免影響慶典活動進行；營運期間如於本計畫附近有地方節慶活動而影響連絡道附近道路通行，將於接獲相關單位通知後，透過交通資訊看板提醒用路人及早因應，避開該管制路段。

經閉門會議後，環委僅要求開發單位移補植栽部分，若有樹木死亡，應以1:2比例補植原生種納入定稿，本案通過環評大會。