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竹北氣爆後...3天已檢測1500戶民宅 高鐵軸流閥全換新

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
今天工程人員緊急更換高鐵區嘉政九整壓站軸流閥，並在拆卸時同步保養，全力維護所有用戶安全。記者黃羿馨／攝影
今天工程人員緊急更換高鐵區嘉政九整壓站軸流閥，並在拆卸時同步保養，全力維護所有用戶安全。記者黃羿馨／攝影

新竹瓦斯公司中正國小整壓站軸流閥故障，驟升的壓力也導致許多民宅家中的瓦斯出現滲漏，故障原因正由檢警調查中。新竹瓦斯公司全面檢視瓦斯管線設備，並預防性更換新竹縣18個軸流閥，今天工程人員緊急更換高鐵區嘉政九整壓站軸流閥，並在拆卸時同步保養，全力維護所有用戶安全。

新竹瓦斯公司總經理邱世昌指出，瓦斯公司今天起開始更換全縣的整壓站軸流閥，第一處更換點為高鐵地區的嘉政九整壓站，希望維護高鐵地區用戶的使用安全，近期將盡速陸續完成全縣18個軸流閥的更換及檢測保養。

邱世昌表示，除了軸流閥換新外，瓦斯公司持續針對竹北受影響地區的用戶做檢測，由於受故障影響，許多住戶社區和住家擔心洩漏，為盡速解決住戶安全問題，瓦斯公司在支援人力協助下，密集前往住戶端檢測。25日開始，3天以來已完成近1500戶檢測。

新竹瓦斯公司中正國小整壓站軸流閥故障，驟升的壓力也導致許多民宅家中的瓦斯出現滲漏，故障原因正由檢警調查中。記者黃羿馨／攝影
新竹瓦斯公司中正國小整壓站軸流閥故障，驟升的壓力也導致許多民宅家中的瓦斯出現滲漏，故障原因正由檢警調查中。記者黃羿馨／攝影

竹北瓦斯氣爆

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