通霄海盜船溜滑梯增夜間照明 周五開放試玩

苗栗縣通霄鎮通西里位在鐵路平交道旁舊營區前的海盜船溜滑梯，去年10月間動工，原預定今年初春節連假開放體驗，但後來里辦公處又爭取增加夜間照明設備及栽植矮樹圍籬，直到日前才趕在暑假前完成驗收，周邊環境也整理完畢，預定周五開放試玩。

這座罕見的海盜船造型溜滑梯，是通西里辦公處向台電公司通霄電廠爭取睦鄰回饋金530萬元，並由台鐵公司撥用土地，在通霄車站南側的鐵路平交道旁規畫的小型公園遊憩區，適合10歲以下小朋友遊玩。

通西里長李開勳表示，這座小型公園遊憩區並非縣府推廣的一鄉鎮一公園計畫，經費來源為台電公司回饋金，用地則是台鐵公司撥用；主體設施早已完成，但考量夏季白天炎熱，紫外線強，為避免日曬，以及兒童遊憩中跑到平交道發生危險，另爭取夜間照明設備及矮樹木圍籬，開放時程才拖延至今。

他說，這座客製化兒童溜滑梯，可說是全台獨一無二的海盜船，地面有軟Q的地墊，一旁榕樹下的設有圓座椅，加上晚上的照明設備，小朋友玩的開心又可看火車，歡迎大人帶小朋友周五來嘗鮮體驗。