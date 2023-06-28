快訊

陳建州、范范發聲明求償1千萬、刊道歉啟事 大牙經紀公司回應了

考古發現「披薩祖先」！龐貝古城千年披薩 上面還有水果

陳建州黑歷史被翻出 昔遊戲吻上Selina疑伸舌頭讓她崩潰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

苗栗縣家戶營建混合廢棄物何處去？ 鍾東錦：朝公辦民營努力

聯合報／ 記者范榮達吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗縣內頻傳廢棄物亂倒，縣長鍾東錦正視，指示朝公辦民營處理機構努力。圖／本報資料照片
苗栗縣內頻傳廢棄物亂倒，縣長鍾東錦正視，指示朝公辦民營處理機構努力。圖／本報資料照片

苗栗縣近來頻傳營建混合廢棄物亂倒，縣長鍾東錦要求團隊朝公辦民營的方向努力，只收縣內家戶營建混合廢棄物，並依成本計價，幫民眾找一條路可以走，杜絕亂倒的亂象。

苗栗縣銅鑼鄉、頭份市、竹南鎮等地，近來都發現營建廢棄物亂倒，鍾東錦正視，要求縣府環保局公布苗栗縣3家，台中市、新竹市合法處理機構，提供民眾參考，營建廢棄物處理管道，並指示縣府水利處朝公辦民營方向努力。

鍾東錦說，營建廢棄物到處亂竄，不是苗栗縣獨有，許多縣市都面臨類似的困境，因此必須讓民眾有路可走，尤其是苗栗縣30年老屋占了一半，拆除或改建逐漸進入高峰，營建混合物去化有需求，但目前合法每噸1萬元至1萬5000元間，所費不貲，也影響進場的意願。

他認為目前廢棄物亂象，如果等到司法結案才處理清除，不僅有礙環境觀瞻及衛生，甚或影響交通，也有可能發生破窗效應，越來越多廢棄物來亂倒，「不管誰執政，都是很頭痛、縣府必須面對」。

鍾東錦指出，廢棄物只能關起門自己解決，不可能是委託外縣市，外縣市也不會理你，縣府朝公辦民營方向努力，找適合的縣有土地，委託民間經營，只收縣內家戶營建廢棄物，費用依成本核計，並落實分類，營建混合廢棄物中的廢鐵、廢塑膠等都還可以利用，木頭等可以送燒。

至於營建或代處理業者因是營利性質，依規定就是要申報廢棄物合法去向，警方、環保局加強查緝，一經查獲重罰，並移送法辦，希望雙管齊下，解決縣內廢棄物亂倒問題。

廢棄物 苗栗縣 鍾東錦

延伸閱讀

侯友宜、鍾東錦明天同框 鍾東錦要拜託侯友宜這件事

竹竹苗首場園縣市共好高峰會 共識攜手共好共榮生活圈

苗栗首座滾輪式溜滑梯啟用 暑假新景點

她服務逾1萬小時 苗縣長鍾東錦豎大拇指讚金牌志工

相關新聞

無關成績！桃市府取消女足冠名贊助 真正原因曝光

桃園市政府去年冠名贊助「戰神MARS女子足球隊」，使其成為城市球隊，近期卻以效益未符預期為由終止合作，引發球隊不滿。據本...

承諾1:2比例補植原生種 國3增設八德交流道通過環評大會

環保署環評大會今召開第445次會議，針對國3增設桃園八德交流道工程案，環委均無太多意見，僅要求開發單位移補植栽部分，若有...

竹市府拋「垃圾隨袋徵收」縣市合作提案 民代這樣看

垃圾減量是環保趨勢，新竹市政府昨天在「園縣市共好高峰會」提案希望「園區及竹竹苗縣市共同推動垃圾費隨袋徵收」，但該案仍須研...

通霄海盜船溜滑梯增夜間照明 周五開放試玩

苗栗縣通霄鎮通西里位在鐵路平交道旁舊營區前的海盜船溜滑梯，去年10月間動工，原預定今年初春節連假開放體驗，但後來里辦公處...

苗栗縣家戶營建混合廢棄物何處去？ 鍾東錦：朝公辦民營努力

苗栗縣近來頻傳營建混合廢棄物亂倒，縣長鍾東錦要求團隊朝公辦民營的方向努力，只收縣內家戶營建混合廢棄物，並依成本計價，幫民...

竹科宣布引入250台電輔車、增26站點 新竹縣市都可還車

新竹科學園區今天宣布，引進電動輔助自行車YouBike2.0E，園區內共有250輛電動輔助自行車，讓竹科的丘陵地形不再是...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦