苗栗縣家戶營建混合廢棄物何處去？ 鍾東錦：朝公辦民營努力

苗栗縣近來頻傳營建混合廢棄物亂倒，縣長鍾東錦要求團隊朝公辦民營的方向努力，只收縣內家戶營建混合廢棄物，並依成本計價，幫民眾找一條路可以走，杜絕亂倒的亂象。

苗栗縣銅鑼鄉、頭份市、竹南鎮等地，近來都發現營建廢棄物亂倒，鍾東錦正視，要求縣府環保局公布苗栗縣3家，台中市、新竹市合法處理機構，提供民眾參考，營建廢棄物處理管道，並指示縣府水利處朝公辦民營方向努力。

鍾東錦說，營建廢棄物到處亂竄，不是苗栗縣獨有，許多縣市都面臨類似的困境，因此必須讓民眾有路可走，尤其是苗栗縣30年老屋占了一半，拆除或改建逐漸進入高峰，營建混合物去化有需求，但目前合法每噸1萬元至1萬5000元間，所費不貲，也影響進場的意願。

他認為目前廢棄物亂象，如果等到司法結案才處理清除，不僅有礙環境觀瞻及衛生，甚或影響交通，也有可能發生破窗效應，越來越多廢棄物來亂倒，「不管誰執政，都是很頭痛、縣府必須面對」。

鍾東錦指出，廢棄物只能關起門自己解決，不可能是委託外縣市，外縣市也不會理你，縣府朝公辦民營方向努力，找適合的縣有土地，委託民間經營，只收縣內家戶營建廢棄物，費用依成本核計，並落實分類，營建混合廢棄物中的廢鐵、廢塑膠等都還可以利用，木頭等可以送燒。

至於營建或代處理業者因是營利性質，依規定就是要申報廢棄物合法去向，警方、環保局加強查緝，一經查獲重罰，並移送法辦，希望雙管齊下，解決縣內廢棄物亂倒問題。