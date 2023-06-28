無關成績！桃市府取消女足冠名贊助 真正原因曝光

桃園市政府去年冠名贊助「戰神MARS女子足球隊」，使其成為城市球隊，近期卻以效益未符預期為由終止合作，引發球隊不滿。據本報了解，終止合作的主因並非外傳成績不佳，而是因該球隊成員和練習場地皆非以桃園為主體所致。市府體育局中午回應，基於資源有限，將與更多桃園市「在地運動社團」合作，厚植設籍於桃園的體育人才，讓體育政策向下扎根。

戰神MARS女子足球隊前年12月成立，去年球隊與桃園市政府正式簽約合作，成為桃園第10個冠名城市球隊。

據悉，戰神MARS女子足球隊去年雖獲桃市府冠名贊助，但29名成員中就有17人是新北市醒吾高中學生、2人是附設國中部學生，僅3名球員設籍桃園；平時該球隊練習地點多在醒吾高中和國立體育大學，甚少在桃園市府轄管的體育場地，相較其他城市球隊球員和練習場地以桃園為主的情形有所不同。

體育局表示，冠名政策的精神，除了為桃園市達到廣告效益，更希望以冠名方式厚植「本地體育能量」；基於資源有限，市府將與更多桃園市在地運動社團合作，厚植設籍於桃園的體育人才，讓體育政策向下扎根，以更多桃園學子享受冠名政策優勢，希望提供更多優質的賽事讓民眾觀賞。

體育局表示，桃園城市球隊目前包括「桃園領航猿」、「桃園永豐雲豹隊」、「桃園臺產男子排球隊」及「桃園國際男子足球隊」等，市府均以扶植運動選手、建構5級發展及建立屬地主義為目標，並非外傳以成績導向冠名成立球隊，未來亦將大力支持及協助各城市球隊發展，期盼桃園體育發展更加蓬勃。