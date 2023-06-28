竹市府拋「垃圾隨袋徵收」縣市合作提案 民代這樣看

垃圾減量是環保趨勢，新竹市政府昨天在「園縣市共好高峰會」提案希望「園區及竹竹苗縣市共同推動垃圾費隨袋徵收」，但該案仍須研議暫未獲共識。不過，新竹市議員劉崇顯、張祖琰等人認同垃圾費隨袋徵收是好的政策方向，並建議試辦評估成效。

新竹縣市近年人口成長，垃圾量也有顯著成長，竹市府環保局考量，新竹科學園區就業人口眾多，居住地涵蓋新竹市、新竹縣及苗栗縣3縣市，相關縣市都面臨垃圾處理壓力，為讓垃圾費隨袋徵收效益最大化，因此提出共同推動垃圾費隨袋徵收的合作提案討論。據了解，3縣市與園區都認為還需帶回研議，會議中並無實質討論。

目前全台各縣市僅台北市及新北市施行垃圾費隨袋徵收政策，其他縣市垃圾費隨水費徵收。綠黨新竹市議員劉崇顯日前在議會總質詢時就曾提出希望新竹市也能跟進雙北推動隨袋徵收，他認為，隨袋徵收可讓民眾自主減少垃圾量，有利環境永續發展。

劉崇顯說，市長高虹安今年與新竹縣長楊文科簽署合作MOU，竹市要提高代燒竹縣的垃圾量，但竹市焚化爐已啟用20年，處理量能有限。他表示，竹市府曾憂心改為隨袋徵收將短收1億多元的垃圾處理費，其實環保署也有相對應的補助計畫，若生活圈有意願攜手合作、宏觀處理垃圾問題是好的方向。

國民黨市議員張祖琰也認同，垃圾費隨袋徵收是好的政策方向，可以鼓勵大家做好垃圾分類、資源回收，達到真正的垃圾減量。她表示，此政策要推動的基礎是垃圾不落地，新竹市也執行得不錯，建議可以透過試辦、訂定宣導期，並檢視成效優化政策。

竹市府環保局指出，目前環保署推動「垃圾費隨袋徵收」及「垃圾強制分類」為垃圾源頭減量的2種方式，大部分縣市仍以推行源頭垃圾強制分類為主，垃圾費隨袋徵收則具有經濟誘因，可促使民眾作好垃圾源頭減量，也符合使用者付費的公平原則。

環保局也分析，垃圾費隨袋徵收優點包含有助提升資源回收率、垃圾減量減輕焚化爐及掩埋場負荷，缺點則會增加財政負擔，需增加人力稽查及防範垃圾流竄與棄置等。

不過，新竹市政府昨天首度拋出園區及竹竹苗縣市共同推動垃圾費隨袋徵收提案，暫未獲共識，竹市府強調，此案仍須考量各縣市與其鄉鎮市、村里間的溝通，並與議會達成協議，站在垃圾減量和環保永續立場，市府態度開放，會以民意為基礎再研議。