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打造全齡友善遊具設施 中壢光明公園預計明年9月啟用

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市政府推動一區一旗艦公園，位在中壢光明公園其中6200平方公尺將設置全年齡友善設施，今開工。記者翁唯真／攝影
桃園市政府推動一區一旗艦公園，位在中壢光明公園其中6200平方公尺將設置全年齡友善設施，今開工。記者翁唯真／攝影

桃園市政府推動一區一旗艦公園，位在中壢面積約6公頃的光明公園鄰近學區、住宅及機捷環北站，為提供全年齡友善設施，將公園約6200平方公尺範圍建置4大主題遊樂場，改造經費約6600萬元，由增額統籌分配款支付，今開工，預計明年6月底完工，9月正式啟用。

桃園市長張善政今出席開工典禮說，光明公園位於中壢觀光夜市旁，面積約6公頃，公園腹地廣闊，周邊除老街溪河濱步道外較少綠地，加上市區公車、公共自行車及機捷鄰近，因此市府將此處完整綠地環境重新改造。

桃園市工務局表示，經調查周邊1公里內公園皆為舊式遊具，缺乏高度挑戰、自然元素及洗滌空間，為建置符合民眾需求旗艦型遊戲場域，並整合新舊公園介面，設施在規畫設計期間辦理2場兒童參與式工作坊、1次地方說明會，統整出孩子對樹、草皮、果實、水及挑戰有高度興趣，因此融入設計中。

工務局說，遊樂設施打造全齡共享同樂遊戲場，包括4大主題遊戲場，有2至12歲的秘密樹屋探索區及水樹遊戲島、5至12歲奇幻樹屋探險區和13歲以上森林冒險挑戰區。遊戲設施包含沙坑、秘密小屋、多功能挑戰遊戲塔、鞦韆、水道遊戲、挑戰攀爬網、多功能挑戰路徑、蹦床、上肢旋轉設備。

張善政指出，光明公園將會領先成為第1個多元化的公園，不過原先市府並未編列相關預算，是取得增額統籌分配款後，才撥出6600萬元興建，工期約1年，預計明年6月底完工，預計9月啟用開放。

中壢光明公園將設置全年齡共融設施，樹屋探索區模擬圖。圖／工務局提供
中壢光明公園將設置全年齡共融設施，樹屋探索區模擬圖。圖／工務局提供
中壢光明公園將設置全年齡共融設施，水樹遊戲島區模擬圖。圖／工務局提供
中壢光明公園將設置全年齡共融設施，水樹遊戲島區模擬圖。圖／工務局提供

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