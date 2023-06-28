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投入11.5億文興國中新建工程今動土 預計113學年度招生

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
規劃設置普通教室48間、專科教室21間，及運動場、停車場等空間，預計113學年度開始招生。記者郭政芬／攝影
規劃設置普通教室48間、專科教室21間，及運動場、停車場等空間，預計113學年度開始招生。記者郭政芬／攝影

因應竹北市不斷增長的人口及就學需求，新竹縣文興國中校舍新建工程今天辦理動土典禮，新校舍位於竹北高鐵特區，緊鄰文興國小幼兒園，工程投入11.54億元，面積約2.8公頃，規劃設置普通教室48間、專科教室21間，及運動場、停車場等空間，預計113學年度開始招生。

目前竹北現有的學校加上文興國中及後續將動工的文興國小，未來竹北將有18所國小、9所國中，縣長楊文科表示，新竹縣是全國最年輕的縣市，0至14歲幼年人口比例為15.6％，65歲以上老年人口比例為13.6％，人口結構與全台顛倒，而竹北市更是如此。目前竹北市人口約21.3萬，因應人口快速成長，縣府施政也做出調整，積極興建學校，讓學子就近入學。

教育局長楊郡慈表示，東區已有多所學校實施總量管制，為因應每年新生名額需求量大增，縣府積極爭取中央資源挹注，規劃興建文興國中，因113學年度龍年學子非常多，文興國中第一期工程規劃明年8月完成，讓學生能在9月時入學就讀，近期也將公告113學年度學區調整的相關資訊，請家長們留意。

文興國中校舍新建工程整體工程預計114年底前完工，校舍設計為曲線帶狀的建築，創造流動空間體驗，中庭具多層次變化，孕育校內絕佳休憩與閱讀空間，加上綠籬圍繞，連結與社區共榮的校園運動空間。

建築師林威政也說明，文興國中校舍建築符合所有綠建築節能、減廢、生態、無障礙、健康等評估指數，在綠色設計理念的前提下，結合環境和育人的作用，符合永續發展的理念。

因應竹北市不斷增長的人口及就學需求，新竹縣文興國中校舍新建工程今天辦理動土典禮。記者郭政芬／攝影
因應竹北市不斷增長的人口及就學需求，新竹縣文興國中校舍新建工程今天辦理動土典禮。記者郭政芬／攝影
新校舍位於竹北高鐵特區，緊鄰文興國小幼兒園，工程投入11.54億元，面積約2.8公頃。記者郭政芬／攝影
新校舍位於竹北高鐵特區，緊鄰文興國小幼兒園，工程投入11.54億元，面積約2.8公頃。記者郭政芬／攝影

綠建築 北市 新竹

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